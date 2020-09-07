1.1 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي بجلسة منتصف الأسبوع

المصدر: وام

نجح سوق دبي المالي في الإغلاق على المربع الأخضر في جلسة منتصف الأسبوع بدعم من بعض أسهم البنوك والعقار التي شهدت تداولات نشطة من محافظ محلية وأجنبية مما شجع الافراد على التداول أيضا.

وربحت القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة في ختام التعاملات نحو1.1 مليار درهم .

وبرغم حالة الهدوء التي سيطرت على حركة التعاملات خلال النصف الأول من عمر الجلسة إلا أن السوق عكس اتجاهه صعودا بعد عمليات شراء نفذت على شريحة من الأسهم التي تتمتع بثقل وزني في المؤشر العام للسوق.

وكان المؤشر العام للسوق أغلق عند مستوى 2271 نقطة بزيادة نسبتها 0.56% مقارنة مع جلسة اليوم السابق .

وبحسب معطيات التحليل الفني بات المؤشر العام يمتلك القدرة على تخطي حاجز 2300 نقطة مجددا بعدما تخلى عنها في وقت سابق بدعم من زيادة حجم السيولة المتداولة .

وبلغت قيمة السيولة المتداولة في سوق دبي المالي نحو 200 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 331 مليون سهم نفذت من خلال 4185 صفقة.

وقاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني الدعم للسوق بعدما ارتفع الى 10.80 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 44 مليون درهم كما صعد سهم بنك دبي الإسلامي الى 4.29 درهم وارامكس إلى 3.75 درهم في حين استقر سهم إعمار العقارية عند 2.93 درهم دون تغيير.

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