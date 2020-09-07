"دريك آند سكل" تدعو دائنيها لتسجيل مطالباتهم لدى الخبير المعتمد

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، إنها بدأت رسمياً عملية دعوة جميع الدائنين المعنيين بتسجيل مطالباتهم لدى الخبير المعتمد.

وأضافت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه خطوة أساسية وأنها جزء مهم من الخطة الأوسع لإعادة هيكلة الشركة.

وأشارت إلى أنه على الدائنين تقديم مطالباتهم إلى "أرونايت بارتنرز منطقة حرة"، الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2020.

وأكدت الشركة أن المناقشات جارية مع مجموعة من المقرضين الرئيسيين لوضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل وتفاصيل خطة إعادة التنظيم المالي.

كانت "دريك آند سكل" أعلنت في يوليو الماضي عن موافقة لجنة إعادة التنظيم المالي على دعم عملية إعادة هيكلة الشركة.

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