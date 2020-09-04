«بي إتش مباشر» مزود سيولة لـ «الاتحاد العقارية» في سوق دبي

المصدر: (دبي - البيان)

عينت شركة الاتحاد العقارية، شركة بي إتش مباشر، كمزود للسيولة، بناءً على موافقة سوق دبي المالي، إذ يسمح هذا المنتج الجديد لشركة بي إتش مباشر، بالتعامل مع مُصدر الأوراق المالية المدرجة وتزويدها بالسيولة، وفقًا لقواعد ولوائح السوق المالية.

وقال جالين مور، رئيس قسم صناعة السوق وتزويد السيولة في شركة بي إتش مباشر: «يسعدنا اعتمادنا كمزود للسيولة من قبل سوق دبي المالي لشركة الاتحاد العقارية، مما سيمكننا من الحفاظ على فروق الأسعار الطفيفة وزيادة أحجام التداول مع تمكين توفير الأسعار بشكل أكبر للمستثمرين. ويعتبر هذا التعيين خطوة إيجابية، ودفعة إلى الأمام لشركة بي إتش مباشر، ونتطلع إلى تزويد «الاتحاد العقارية» بخدماتنا الموثوقة والنوعية».

وتابع: «يضمن مزود السيولة وجود عمق متسق للسوق للبائعين والمشترين للتعامل مع طلباتهم وتمكين احتياجاتهم من السيولة. ونود أن نتقدم بالشكر إلى سوق دبي المالي على الموافقة على هذه الخطوة، وتنفيذها تقديرًا لخدمات بي إتش مباشر ومساهمتها في السوق المالي الإماراتي».

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