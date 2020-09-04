1.6 مليار درهم مكاسب سوق دبي بدعم العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، في ختام تعاملات الأسبوع، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات، وتوالي عمليات الشراء الانتقائية، التي استهدفت بالأساس أسهم قيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.02%، وهي أكبر مكاسب يومية في 9 أيام، منذ 25 أغسطس الماضي، ليغلق عند 2282.7 نقطة، بمكاسب سوقية ناهزت 1.6 مليار درهم، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 0.11 %، إلى 4552.2 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 708 ملايين درهم، موزعة بواقع 311.1 مليوناً في دبي، و396.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 542.3 مليون سهم، منها 428.09 مليوناً في دبي، و114.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال 7300 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار 1.89 %، مع نمو «إعمار العقارية» 2.75 %، و«إعمار مولز» 2.14 %، و«إعمار للتطوير» 1.34 %، و«ديار» 1.32 %، و«داماك» 0.34 %، فيما انخفض «أرابتك» 4.92%، و«الاتحاد» 1.63 %، وزاد قطاع البنوك 0.86%، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 3.13 %، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.92 %.

ونما قطاع الاستثمار 0.39 %، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.83 %، فيما انخفض «سوق دبي المالي» 0.23 %، و«شعاع» 2.64%، وزاد قطاع النقل 0.68 %، مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.87 %، و«أرامكس» 0.56 %، و«الخليج للملاحة» 0.41 %.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط، مستقطباً 52.3 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بنحو 49.9 مليون درهم، يليه «الاتحاد العقارية» 42.1 مليون درهم. وحقق «الإثمار القابضة»، أكبر ارتفاع 14.79 %، و«دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.97%.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق أبوظبي، صعود قطاع البنوك 0.26 %، مع نمو «أبوظبي الأول» 0.35 %، و«الشارقة الإسلامي» 0.84 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.99 %، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.54 %، وزاد قطاع الاتصالات 0.12 %، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع العقار 0.39 %، مع ارتفاع «الدار» 0.48 %، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1 %.

بينما انخفض قطاع الاستثمار 1.41 %، مع هبوط «العالمية القابضة» 2.12 %، فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 0.21 %، و«إشراق» 6.27 %، ونزل قطاع الطاقة 0.1 %، مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 1.31 %، و«طاقة» 0.67 %، فيما ارتفع «دانة غاز» 1.22 %.

تصدر «أبوظبي الأول» النشاط، مستقطباً 100.1 مليون درهم، يليه «الدار» بسيولة 92.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بنحو 73 مليون درهم. وحقق «الفجيرة لصناعات البناء»، أكبر ارتفاع بنحو 14.29 %، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض»، الأكثر انخفاضاً بنحو 4.93 %.

شراء

اتجه المستثمرون المواطنون والعرب والخليجيون في أبوظبي، نحو الشراء، بصافٍ 26.4 مليون درهم، فيما مال الأجانب نحو البيع، بينما في دبي، اتجه الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافٍ 18 مليون درهم، فيما مال العرب والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

★ أعلنت شركة «أملاك للتمويل» بيع 1.9 مليون سهم من أسهمها في جلسة أمس الأول بسعر 0.325 درهم، ليصل عدد الأسهم المتبقية للبيع بحسب موافقة الهيئة إلى 14 مليون سهم.

★ يجتمع مجلس إدارة «الوثبة الوطنية للتأمين» في 8 سبتمبر الجاري للنظر في استقالة سعيد عمير يوسف المهيري من عضوية مجلس الإدارة والنظر في تعيين أحد الأعضاء الجدد على أن يتم العرض على أول جمعية تالية لاعتماد تعيينه طبقاً للقانون.

★ أعلنت شركة «إعمار مولز» تعيين راجيف سوري كرئيس تنفيذي اعتباراً من أمس.

★ أفادت شركة «دريك آند سكل» بتعيينها منير منصور كرئيس تنفيذي جديد للشركة وشركاتها التابعة، وتعيين بيتر لالور كرئيس مالي تنفيذي للمجموعة.

★ قالت «سلامة» للتأمين إن مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بواقع 0.03 درهم للسهم الواحد عن النصف الأول يخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

★ أعلنت شركة «الخليج للملاحة» تعيين الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالله صبحي عطاطره نائباً للرئيس، وتعيين رودريك فليكويرت كمدير مالي تنفيذي للمجموعة.

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