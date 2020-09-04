«النقد العربي»: سوق دبي قاد ارتفاعات البورصات العربية في أغسطس

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدر صندوق النقد العربي، العدد الثاني من «النشرة الشهرية لأسواق المال العربية»، والتي ترصد أهم التطورات في أسواق المال العربية، استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.

حيث سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية، ارتفاعاً نسبته 3.53 % في نهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنهاية شهر يوليو، أي بما يعادل 14.48 نقطة، ليرتفع بذلك المؤشر من 410.13 نقاط بنهاية شهر يوليو، إلى نحو 424.61 نقطة في نهاية شهر أغسطس، عاكساً التحسن الذي شهدته عدة أسواق عربية، في ظل التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي.

10 بورصات

وشهدت عشر بورصات عربية صعوداً في مؤشرات أدائها بنهاية شهر أغسطس، مقارنة بشهر يوليو، حيث قادت بورصتا دبي والكويت، الارتفاعات المسجلة في مؤشرات الأداء لشهر أغسطس، بنسب بلغت 9.5 و8.1 % على التوالي. كما واصلت بورصات كل من مصر والبحرين والسعودية، أداءها الصعودي، لتسجل ارتفاعاً بنحو 7.23 و7.00 و6.45 % على التوالي.

كما استمرت أسواق كل من مسقط وأبوظبي في تحقيق نسب صعود بلغت نحو 5.71 و5.01 و4.98% على التوالي. أخيراً سجلت بورصتا العراق وتونس ارتفاعاً نسبته 3.93 و2.88 %. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية، انخفاضاً خلال شهر أغسطس، حيث سجلت بورصة فلسطين انخفاضاً بلغت نسبته 3.23 %، تلتها بورصات كل من الدار البيضاء ودمشق وعمّان، بنسب انخفاض أقل من 1 %.

تنويع المنتجات

وواصلت البورصات العربية جهودها لتنويع المنتجات المالية المدرجة، وتم إدراج سندات رقمية في سوق دبي المالي، في سابقة هي الأولى من نوعها، إضافة إلى اتجاه السوق إلى إدراج سندات استثمارية خضراء. كما شهد الشهر الماضي انتهاء سوقي دبي وأبوظبي، من طرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية، لا سيما في ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة.

كما واصلت البورصات العربية توجهها نحو التحول الرقمي، حيث اعتمدت سوق دبي على التقنيات المالية الحديثة، لتوزيع أرباح المستثمرين. وواصلت بورصات كل من مصر ودبي والبحرين، أداءها الإيجابي، مدفوعة بنمو قطاعات البنوك، والمواد الأساسية، والسلع والخدمات، محققةً صعوداً في القيمة السوقية تراوح بين 7.00 و7.76%.

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