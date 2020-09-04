تحويل الهواتف الذكية للتجار إلى أجهزة للدفع

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن طرحه أول جهاز دفع افتراضي خاص بنقاط البيع بالشراكة مع شركة فيـزا العالميـة المتخصصة في تقنية المدفوعـات الرقمية.

وذلك من خلال خدمة (بيس باي) (ADCB PACE PAY) الجديدة التي تعمل على استبدال أجهزة نقاط البيع المعتادة بالهاتف الذكي للتاجر. وتهدف الخدمة الجديدة إلى تسهيل عمليات الدفع بالبطاقات وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة،على مواصلة مزاولة أنشطتها التجارية في ظل القيود التي فرضتها تدابير التباعد الاجتماعي.

ملائمة للهواتف

وتُعتبر خدمة «بيس باي»، نقطة البيع الوحيدة التي تتوفر على نظامي التشغيل (أندرويد) (Android) و«آي أو إس» (IOS) على حد سواء، وهو ما يجعلها ملائمة لكافة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بحيث تُغني الشركات عن الاستثمار في الأجهزة الفعلية. بالإضافة إلى إتاحتها لإمكانية قراءة بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان داخل المتاجر بشكل فوري، تسمح الخدمة.

كذلك بإجراء عمليات الدفع عن بُعد أثناء الاستفادة من خدمات التوصيل المنزلي، وذلك من خلال توليد روابط دفع لكل معاملة يُمكن مشاركتها عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل واتس آب وفيسبوك ماسنجر وغيرها، والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. وقد تم تطوير هذه الخدمة من قبل شركة (باي سكاي)، لخدمات الدفع الالكتروني.

وقال أروب موكاباداي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري: «أسهمت ضرورات تدابير التباعد الاجتماعي في تسريع التوجه نحو اعتماد التعامل الاقتصادي غير النقدي، وواجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من التحديات، لا سيما وأنّ الطابع النقدي يغلب على 50% من إجمالي عمليات الدفع التي تشهدها الأسواق.

وفي إطار التزامنا الكامل بتلبية احتياجاتهم، تساعد الخدمة الجديدة في تسريع توجّه الشركات الصغيرة نحو التحول الرقمي، كما تزودها بتقنيات الذكاء التجاري من خلال لوحة التحكم التفاعلية التي تُتيحها».

التداعيات المالية

وقال شاهيباز خان، مدير عام فيزا في الإمارات: «في ضوء استمرار الصعوبات التي تواجهها الشركات الكبيرة والصغيرة نتيجة التداعيات المالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بتنا متأكدين من ضرورة إعادة صياغة ملامح تجربة الدفع، لا سيما مع زيادة إقبال المستهلكين على التجربة الرقمية في المقام الأول، ويتسم حلّ (بيس باي) بكفاءته العالية من حيث التكلفة، كما يُعتبر طريقة سهلة وآمنة لمساعدة التجار على تفعيل الهواتف العاملة بنظام أندرويد وآي أو إس بشكل فوري للبدء بتلقي الدفعات عبر البطاقات».

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