الأسهم تخترق جني الأرباح بمكاسب أسبوعية

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

نجحت الأسهم المحلية في الإغلاق بالمربع الأخضر خلال تداولات الأسبوع الماضي رغم عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها العديد من الأسهم القيادية بعد سلسلة مكاسب طويلة مع التفاؤل بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني في مجابهة تحديات الجائحة والتوقعات الإيجابية لنتائج الشركات في النصف الثاني.

وارتفع سوق دبي للأسبوع الخامس على التوالي مع صعوده الأسبوع الماضي 0.6% أو ما يعادل 13.43 نقطة ليغلق عند 2282.7 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك العقار والاستثمار والتأمين والصناعة والسلع الاستهلاكية.

وزاد سوق أبوظبي بنحو 0.38% توازي 17 نقطة ليقفل عند 4552.2 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والصناعة والتأمين والخدمات مقابل هبوط الاتصالات والطاقة. واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية تخطت 5 مليارات درهم موزعة بواقع 2.8 مليار في دبي و2.2 مليار في أبوظبي، وجرى تنفيذ 2.8 مليار سهم منها 2.27 مليار في دبي و563.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال 40.9 ألف صفقة منفذة.

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