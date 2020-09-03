5.36 مليار درهم سيولة تم ضخها في أسواق الأسهم الإماراتية خلال 5 جلسات

المصدر: وام

عززت أسواق المال الإماراتية من مسيرة صعودها مع نهاية تعاملات الأسبوع الذي شهد ارتفاع وتيرة السيولة المتداولة بدعم من تداولات مكثفة للمؤسسات والمحافظ المحلية والأجنبية وهو ما شجع الافراد على دخول السوق لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب .

ويظهر الرصد الأسبوعي للتعاملات ارتفاع قيمة الصفقات المتداولة الى نحو 5.36 مليار درهم واستحوذت البنوك على الجزء الأكبر منها خاصة المدرجة في سوق دبي المالي .

وبالعودة الى تفاصيل تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.02% بالغا مستوى 2282 نقطة فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4552 نقطة بزيادة نسبتها 0.11% مقارنة مع اليوم السابق .

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في جلسة الخميس سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع الى 11.56 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم بالإضافة الى سهم الدار 2.10 درهم بصفقات قدرها 92 مليون درهم تقريبا وجلفار 1.32 درهم .

أما في سوق دبي المالي فقد واصل سهم إعمار العقارية صعوده بالغا 2.99 درهم وارتفع سهم دي إكس بي 14 فلسا .

وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة في جلسة اليوم نحو 700 مليون درهم فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 542 مليون سهم نفذت من خلال 7300 صفقة.

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