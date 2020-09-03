«العالمية القابضة» تفاوض على استحواذات جديدة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي لدى الشركة العالمية القابضة، أن الشركة لم تنتهِ بعد من موجات صفقات الاندماج والاستحواذ التي بدأت في إجرائها العام الماضي.

وقال لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، بأن «العالمية القابضة» تخوض الآن مباحثات متقدمة، بشأن المزيد من صفقات الاستحواذ المتنوعة، وأن الشركة لديها 2 مليار درهم سيولة لصفقات الاستحواذ والاندماج.

وقال: «نبحث الآن مع بعض منشآت الطاقة الشمسية القائمة، ونناقش الاستحواذ عليها، منها محطة طاقة شمسية ضخمة في أوروبا». وأفاد بأن الشركة بلغت مرحلة متقدمة من المباحثات أيضاً بشأن صفقة تتضمن منصة خاصة للتواصل الاجتماعي، لم يُسمها، وإنما ذكر بأنها تقع في «سوق كبرى».

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