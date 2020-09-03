سوق دبي يكرّم شركات الوساطة المصنفة بفئة «5 نجوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي، أمس، نتائج الدورة الثانية من برنامج «تقييم تميز الوسطاء»، الذي تم إطلاقه عام 2018، في خطوة رائدة بين أسواق المال العالمية، تعزّز تميّز خدماته المقدمة للمستثمرين.

وكرّم كل من حسن السركال، الرئيس التنفيذي للسوق، وحامد علي، نائب الرئيس التنفيذي للسوق، 8 شركات وساطة، حصلت على تصنيف «5 نجوم»، وضمت القائمة: «الرمز كابيتال»، و«شعاع»، و«دار التمويل»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«هيرميس - الإمارات»، و«مينا كورب»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«الشارقة الإسلامي».

ونشر السوق قائمة الشركات المتميزة الحاصلة على تصنيف 5 نجوم عبر موقعه الإلكتروني، الأمر الذي يسهل على المستثمرين معرفة تصنيف الشركات، التي يتعاملون معها، ويمثل دافعاً للشركات الأخرى للارتقاء بخدماتها.

تطوير

وقال حسن السركال: «حظيت المبادرة بدعم وترحيب كبيرين من شركات الوساطة، بما يعكس الحرص المتبادل والعمل المشترك مع السوق للبناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد تطوير الخدمات، وتنويع قنوات التواصل مع المستثمرين، في إطار رؤيتنا لسوق مالية إقليمية بمقاييس عالمية، ووفق قيم مؤسسية رئيسة وخصوصاً الفعالية والابتكار والنزاهة، وبما يحقق أعلى درجات كفاءة الأداء ورضاء وسعادة المتعاملين».

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