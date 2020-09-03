تفاؤل المستثمرين يمنح الأسهم 3.2 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام أمس، وربح رأسمالها السوقي 3.2 مليارات درهم مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، ما دفعهم إلى عمليات شرائية استهدفت أسهماً قيادية في قطاع البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع سوق دبي 0.32% إلى 2259.6 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار، وصعد سوق أبوظبي 0.48% عند 4547.13 نقطة مع صعود الاتصالات والبنوك والاستثمار والعقارات.

واقتربت السيولة من حاجز المليار مع بلوغها 928.16 مليوناً موزعة بواقع 514.04 مليوناً في دبي، و414.1 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 854.6 مليون سهم منها 747.7 مليوناً في دبي، و106.9 ملايين في أبوظبي، عبر 9002 صفقة. واستحوذت 6 أسهم على 62% من السيولة بواقع 578.6 مليوناً وهي: «شعاع» و«أبوظبي الأول» و«الدار» و«العالمية القابضة» و«أرابتك» و«الإمارات دبي الوطني».

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع «البنوك» 0.13% بصعود «دبي الإسلامي» 0.24%، وزاد «العقار» 0.6% بدفع «إعمار العقارية» 1.39% و«إعمار مولز» 0.73%.

وانخفض «الاستثمار» هامشياً 0.02% بهبوط «دبي للاستثمار» 0.83%، مقابل صعود «سوق دبي» 0.12% و«شعاع» 11.47%، ونزل «النقل» 0.41% لتراجع «أرامكس» 0.83%، واستقر «العربية للطيران» وارتفع «الخليج للملاحة» 1.02%.

وتصدر «شعاع» النشاط مستقطباً 113.1 مليوناً، تلاه «أرابتك» 78.7 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 72.2 مليوناً. وكان «الإثمار القابضة» الأكثر ارتفاعاً 14.52%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 4.94%. ومال العرب والمواطنون للشراء بـ9.6 ملايين، فيما اتجه الأجانب للبيع.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي صعود «البنوك» 0.42% بدعم «أبوظبي الأول» 0.52% و«أبوظبي الإسلامي» 0.25%، وزاد «الاتصالات» 0.85% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما «الاستثمار» 0.41% بعد مكاسب «العالمية القابضة» 0.8%.

وزاد «العقار» 1.91% بدفع «الدار» 1.95% و«رأس الخيمة العقارية» 1.27%. وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط بنحو 111 مليوناً، تلاه «الدار» 110.5 ملايين، ثم «العالمية القابضة» 93 مليوناً. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع 12.3%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً 4.94%. وعمد المواطنون والخليجون والعرب نحو الشراء بصافي 99.4 مليوناً، فيما اتجه الأجانب نحو البيع.

10000000

أعلن سوق دبي المالي تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة خلال جلسة أمس الأربعاء على أسهم «كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، وعلى عدد 10 ملايين سهم، بقيمة 5.5 ملايين درهم، بسعر 55 فلساً للسهم الواحد، لتستحوذ من خلال هذه الصفقات شركة «ذا روك لتمثيل الشركات» على نحو 4.035% من «الرمز».

إفصاحات

› أعلنت «أملاك للتمويل» بيع 200 ألف سهم من أسهمها، أول من أمس، بسعر 0.325 درهم للسهم الواحد.

› تعقد «جي إف إتش» عموميتها يوم 23 الجاري، للمصادقة والترخيص على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري، كما تبحث الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة بتحويل 110.27 ملايين دولار من الاحتياطي القانوني، خاضع لأي موافقات رقابية.

› أعلنت «دار التكافل» موافقة «الأوراق المالية» على موعد توزيعات الأرباح، التي تم الموافقة عليها في عموميتها الأخير، بحيث يكون آخر تاريخ استحقاق، أمس، وتاريخ الاستبعاد من الأرباح اليوم، وتاريخ إغلاق السجل يوم 6 الجاري.

› رفعت عمومية «سلامة» عدد أعضاء إدارتها إلى 7، وعدّلت نظامها الأساسي بإضافة إمكانية توزيع الأرباح نصف سنوياً.

› أعلنت «الاتحاد العقارية» تعيين «بي إتش مباشر» موفر سيولة لأسهمها المتداولة، عقب موافقة سوق دبي المالي بخصوصه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز