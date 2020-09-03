محفظة الإمارات الرقمية تحد من استخدام النقد

المصدر: (أبوظبي ــــــ البيان)

أعلنت محفظة الإمارات الرقمية، أمس، أولى خطواتها الرئيسة للحدّ من استخدام الأوراق النقدية التقليدية، وجهوزيتها لإطلاق منصة «كليب» على مستوى الدولة خلال الأسبوع المقبل، التي شارك في إعدادها 15 بنكاً وطنياً، بهدف تعزيز التحوّل الرقمي في الدولة.

وتعمل المحفظة، برعاية ودعم اتحاد مصارف الإمارات، وبخطوات مدروسة، على ضمان توجيه كل الأفراد والشركات إلى استخدام «كليب» بدلاً من الأوراق النقدية التقليدية.

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «حقق القطاع المصرفي الإماراتي تقدماً ملموساً في المجال الرقمي، باعتماده أفضل التقنيات الرقمية لإنشاء نظام مالي أكثر قوة وفعالية، ما يدعم رؤية الإمارات نحو تمكين المجتمع على الصعد كافة».

وتابع: «يعد الإطلاق المرتقب لمنصة «كليب» بمثابة إنجاز بارز في رحلتنا نحو التحوّل الرقمي، إذ نسعى للحدّ من التداول النقدي في الإمارات، إلى جانب تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة به. ونحن على ثقة من أنّ المنصة الجديدة سوف تعزّز الاقتصاد الوطني، وتضيف قيمة حقيقية للشركات والمستهلكين على حد سواء في أنحاء الدولة كافة».

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