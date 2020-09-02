البنوك والعقار تقود الأسهم لمكاسب 1.8 مليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استهلت الأسهم المحلية أولى تداولات سبتمبر في المربع الأخضر بمكاسب سوقية 1.85 مليار درهم، معززة بارتفاع أسهم البنوك والعقار القيادية إلى جانب أداء قوي لأسهم التأمين دفعها لتسجيل مستويات جيدة هي الأعلى منذ نوفمبر 2018، وشهدت السيولة تحسناً نسبياً مع اقترابها من 800 مليون درهم مرتكزة بشكل رئيسي في أسهم مثل «أرابتك» و«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني».

وزاد سوق دبي نحو 0.32% توازي 7.1 نقاط إلى 2252.39 نقطة معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار مقابل هبوط النقل والاستثمار، فيما صعد سوق أبوظبي 0.13% أو ما يعادل 6.09 نقاط ليغلق عند 4525.41 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والطاقة، فيما تراجع الاستثمار واستقر الاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 787.3 مليون درهم، موزعة بواقع 432.4 مليوناً في أبوظبي و113.78 مليوناً في دبي، وجرى تداول 486.8 مليون سهم منها 113.78 مليوناً في دبي و373.08 مليوناً في أبوظبي، من خلال 8758 صفقة. واستحوذت 6 أسهم على 65.5% من السيولة أو ما يعادل 515.4 مليون درهم وهي «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الدار» و«أرابتك» و«الإمارات دبي الوطني» و«أرابتك».

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.86%%، وزاد قطاع العقار 0.15% . وانخفض قطاع الاستثمار 0.55%، ونزل قطاع النقل 0.88%. وهيمن «أرابتك» على النشاط بنحو 82.26 مليون درهم. كما سجل أكبر وتيرة صعود، يليه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 69.02 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 38.4 مليون درهم، بينما سجل «مصرف السلام» أكبر انخفاض بنحو 4.83%.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك 0.13% بفعل مكاسب «أبوظبي التجاري» 0.72% و«أبوظبي الإسلامي» 0.5%، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير. وزاد قطاع العقار 0.91%، ونما قطاع الطاقة 0.72%.

واستقر قطاع الاتصالات، ونزل قطاع الاستثمار 1.3% . وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط بنحو 118.9 مليون درهم. وسجل «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 14.78%، فيما كان «أم القيوين للاستثمارات العامة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

«أمان» و«سلامة»

وحققت أسهم التأمين مكاسب قوية في جلسة أمس وسط عمليات شراء انتقائية استهدفت الأسهم الكبيرة منها إذ صعد سهم «أمان» بنسبة 11.98% وزاد «سلامة» 4.3%، ليحقق السهمان أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2018، وارتفع «دار التكافل» 2.77%. بينما في أبوظبي صعد «ميثاق» 3.23% و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 2.42%.

6 شركات وساطة تستحوذ على %66 من التداولات

استحوذت 6 شركات وساطة من بين 31 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 66% أو ما يعادل 9.8 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في أغسطس الماضي البالغة نحو 14.86 مليار درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة حيث بلغت حصتها 3.47 مليارات درهم ما يعادل 23.38%، وجاءت «أرقام سيكيوريتز» في المرتبة الثانية بحوالي 2.22 مليار درهم بنسبة 14.94 % من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث «بي اتش مباشر للخدمات المالية» بنحو 1.34 مليار درهم بنسبة 9.07%، تلتها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 1.26 مليار درهم بنسبة 8.49%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 740.9 مليون درهم بنسبة 4.99%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 733.6 مليونا بنسبة %4.94، ثم «الرمز كابيتال» بحصة 662.5 مليون درهم بنسبة 4.46% تلاها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 608.5 ملايين درهم بنسبة 4.09 %.

إفصاحات

› أعلن مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» نيته إصدار قرار بالتمرير غداً، بتعيين محمد الهامشي في منصف المدير المالي التنفيذي للشركة اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، ويشغل الهاشمي حالياً منصب المدير التنفيذي للعمليات، وسيحل محل بيتري بنتي الذي تنحى من منصبه الحالي من أجل العودة إلى وطنه والتفرغ لعائلته.

› صادقت الجمعية العمومية لشركة «الخليج للملاحة» على تعيين كل من: الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومحمد عبد الله رشيد الحمادي، وعبد الله صبحي أحمد عطاطرة، ووليد محمد محمد، وعبد العزيز بن فهد بن حمد العنقري، للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين.

› يعمل مجلس إدارة «الإثمار القابضة» حالياً على عدة مبادرات لتحسين قاعدة رأس المال، مما سيعزز حقوق الملكية، ويتضمن ذلك إمكانية بيع و/ أو إعادة هيكلة الأصول غير الأساسية والتي ستخضع لمزيد من المراجعة والمفاوضات والموافقات التنظيمية اللازمة.

› أعلنت شركة «سلامة» للتأمين أن مقدار الربح الصافي المترتب عن بيع 4.5 ملايين سهم في شركة «سلامة للتأمين التعاوني» يقدر بنحو 39.45 مليون درهم.

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