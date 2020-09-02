سوق دبي أفضل البورصات العربية في أغسطس

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تفوّق سوق دبي المالي على أداء باقي البورصات العربية خلال تداولات شهر أغسطس الماضي بعدما حقق مكاسب ناهزت 9.5% مسجلاً أكبر وتيرة صعود شهري منذ أبريل الماضي بفضل مجموعة من المحفزات في مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في التصدي لتداعيات الجائحة، وعودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها بعد السيطرة على الفيروس، فضلاً عن منطقية نتائج الشركات المدرجة واعتدالها خلال النصف الأول.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، جاءت بورصة مصر في المرتبة الثانية بعد سوق دبي بمكاسب 7.23% وتليها بورصة البحرين 7% وبورصة الكويت مع صعود مؤشرها العام 6.6% ثم السوق السعودية بـ 6.5% وبورصة مسقط 5.7% وسوق أبوظبي 5%، فيما تراجعت بورصة الأردن وحيدة بنحو 0.52%.

ونجح سوق دبي الشهر الماضي في تسجيل أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أكثر من عام بعدما استمر في الصعود لنحو 8 جلسات متتالية بالغاً أعلى مستوياته منذ 8 مارس الماضي ومقترباً من مستويات فبراير ويناير قبل اندلاع «كورونا».

وتعزز أداء سوق دبي مع اتجاه المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 142.3 مليون درهم، كذلك مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 318 مليون درهم، مع تحسن ملحوظ في مستويات السيولة إذ بلغت 7.4 مليارات درهم.

إلى ذلك أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 5989 حساباً جديداً خلال الثمانية أشهر الأولى من 2020 بزيادة 6.3%، مقارنة بإضافة بنحو 5634 حساباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

وبحسب الرصد وصل عدد الحسابات الجديدة خلال أغسطس إلى 915 حساباً بزيادة 93.4% مقابل نحو 473 حساباً خلال أغسطس 2019. واستحوذت «الرمز كابيتال» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة الشهر الماضي بواقع 186 حساباً، فيما جاءت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز الثاني بعدد 111 حساباً، ثم «بي اتش مباشر للخدمات المالية» بنحو 109 حسابات، يليه «المجموعة المالية هيرميس» بنحو 63 حساباً.

وجاءت «أرقام سيكيورتيز» خامساً بنحو 55 حساباً يليه «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 44 حساباً، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» 43 حساباً.

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