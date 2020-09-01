"فتشر" تغلق جولة تمويلية بقيمة 15 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

أغلقت "فتشر"، الشركة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال اللوجيستيات حسب الطلب، جولة تمويلية من فئة "ج" بقيمة 15 مليون دولار.

وعقب الحصول على الموافقات على التمويل الجديد في إطار اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد مؤخراً فإن الشركة واثقة بقدرتها على جمع تمويل إضافي قدره 10 ملايين دولار مع نهاية العام وذلك في ظل المنظور الإيجابي لارتفاع الاستثمار في الشركات الناشئة على مستوى المنطقة.

ويأتي النجاح في جمع التمويل مع تجدد ثقة المستثمرين بالتزامن مع إعادة هيكلة مجالات التكنولوجيا والقيادة والاستراتيجية للشركة والتي نجم عنها تنظيم العمليات واعتماد توجه جديد سينجم عنه إعادة بناء للعلامة التجارية بحلول نهاية العام. وشهد أداء أعمال الشركة ارتفاعاً بفضل الازدياد الكبير في الطلب على قطاع الشحن والتوصيل حسب الطلب في ظل جائحة كوفيد – 19، الأمر الذي أدى إلى تحول دائم في سلوكيات وتوجهات العملاء.

وبعد فترة جائحة كوفيد – 19، فإنه من المتوقع أن تسجل العديد من شركات التجزئة في منطقة الخليج العربي ازدياداً في المبيعات على شبكة الإنترنت بما يتراوح بين 50 و800%، كما أن 90% من العملاء في الإمارات والسعودية الآن يقومون بالشراء بواسطة شبكة الإنترنت.

ويلتزم المستثمرون بما فيهم بيكو كابيتال، وتمر جروب، وسي إم أيه سي جي إم وذراعها اللوجستية سيفا لوجيستيكس، دعم الشركة على المدى الطويل. وكانت "تمر جروب" من المستثمرين الأوائل في شركة "فتشر" ضمن الجولة الأولى من التمويل والتي جرت في عام 2018 وانضمت "سي إم أيه سي جي إم" إلى الاستثمار في الشركة في بداية 2019. وسيسمح الدعم المقدم من قبل المستثمرين الاستراتيجيين للشركة بتطوير خدماتها المقدمة وتنويع مصادر الدعم وتوسيع رقعة عملياتها. وقد قام المستثمرون بدعم الشركة خلال فترة التحول الدقيقة التي مرت بها الشركة وسيكونون من الشركاء الرئيسين في مستقبل الشركة.

يثق المستثمرون بمصداقية خطة شركة "فتشر" في الوصول إلى ميزانية مالية متوازنة من خلال معادلة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في وقت لاحق من العام الجاري 2020، وذلك بعد تحقيق الشركة تحسناً قدره 77% في الأرباح المالية للمجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

وأشرف على عملية إعادة الهيكلة في شركة "فتشر" خلال الأشهر المنصرمة فريق خاص بالمرحلة الانتقالية شكلته شركة جيت كابيتال وتضمن حسين هاشم، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكس، وإياد ملص، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماجد الفطيم، ومنذر هلال، مؤسس جيت كابيتال ومازن مملوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فالكون للطيران والشحن السريع والذي تم تعيينه كرئيس تنفيذي مؤقت لـ"فتشر".

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