"دبي للذهب" تسجل ارتفاعاً كبيراً في تداولات العقود الآجلة للذهب والفضة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعاً ملحوظاً في أحجام التداول ضمن محفظتها من عقود المعادن الثمينة خلال شهر أغسطس، وذلك في ضوء توجه المستثمرين والمشاركين في السوق نحو الأصول الآمنة نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار التي لازالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وضعف الدولار الأمريكي.

وشهدت بورصة دبي للذهب والسلع خلال الشهر الماضي نمواً قياسياً في حجم منتجها الأساسي - العقد الآجل للذهب بنسبة 47.64٪ منذ بداية العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجل العقد الآجل للفضة نمواً في متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 281.77٪ منذ بداية العام.

تعليقا على هذه النتائج، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "عززت المعادن الثمينة هذا العام أهميتها الكبيرة كملاذ آمن للاستثمار. واحتل الذهب على وجه التحديد عناوين الأخبار مؤخراً، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 17٪ في النصف الأول من العام الجاري، ليستقر سعره خلال الشهر الماضي فوق حاجز 2000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه. وقد انعكس ذلك بشكل كبير على أداء بورصة دبي للذهب والسلع، حيث شهدت عقودنا الآجلة للذهب والفضة ارتفاعاً قياسياً في أحجام تداولاتها".

كما استمر زخم النمو في محفظة أزواج العملات الرئيسية الست G6 من بورصة دبي للذهب والسلع خلال شهر أغسطس، وذلك في ضوء التقلبات المستمرة لأسعار صرف العملات الأجنبية. وسجلت المحفظة نمواً في أحجام تداولاتها بنسبة 277.8% على أساس سنوي، وبنسبة 414.66% منذ بداية العام مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكان الأداء الأبرز من نصيب العقود الآجلة للجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني، والتي سجلت نمواً في متوسط أحجام تداولاتها اليومية بنسبة 944.5٪، و55.51٪، و1387.25٪ على التوالي على أساس سنوي.

كما بلغ إجمالي حجم التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع خلال شهر أغسطس، 872,918 عقداً بقيمة 21.45 مليار دولار.

كما سجلت البورصة معدل اهتمام مفتوح بلغ 136,345 عقداً خلال الشهر الماضي.

وأضاف ميل: "لقد اكتسبت العقود الأسبوعية الآجلة للروبية الهندية والعقود المتجددة للعملات الأجنبية التي أطلقناها مؤخراً زخماً قوياً خلال الشهر الماضي. وبينما لا تزال هذه العقود في مراحلها الأولى، إلا أنها لقيت إقبالاً كبيراً من أعضاء بورصة دبي للذهب والسلع والمستثمرين في السوق، وذلك يدعم سعينا المستمر في توسيع مشاركة المستثمرين وزيادة قاعدة أعضائنا محلياً وعالمياً. ونحن على ثقة تامة بأن هذه العقود ستحقق نمواً كبيراً في تداولاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة".

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