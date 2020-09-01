أسواق المال الإماراتية تنهي اليوم الأول من تعاملات سبتمبر على الأخضر

المصدر: وام

أنهت أسواق المال الإماراتية اليوم الأول من تعاملاتها في شهر سبتمبر على المربع الأخضر، وسط استمرار سيولة التداول عند مستويات عالية دفعت المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين لمواصلة صعودهما.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات أن قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق بلغ نحو 777 مليون درهم.. فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 483 مليون سهم نفذت من خلال 8627 صفقة.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع إلى 2252 نقطة بنمو نسبته 0.31% ،وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق المؤشر العام عند مستوى 4525 نقطة بزيادة نسبتها 0.13 % مقارنة مع جلسة اليوم السابق .

وتواصل تركيز الجزء الأكبر من السيولة على شريحة من الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات البنوك والعقار .. وقاد سهم بنك أبوظبي التجاري مسيرة الدعم في سوق العاصمة بعدما ارتفع إلى 5.58 درهم فيما أغلق سهم الدار عند 2.05 درهم .

وعلى الجانب الأخر فقد واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني تقديم الدعم لسوق دبي المالي مرتفعا إلى 10.90 درهم ممهدا بذلك لتخطي حاجز 11 درهما بسهولة خلال الأسبوع الجاري ،وسجل سهم أرابتك نشاطا قويا صاعدا بالحد الأعلى المسموح به يوميا ومغلقا عند 77 فلسا تقريبا .

وشهدت بعض الأسهم الصغيرة التي تقل قيمتها عن الدرهم نشاطا جيدا ومن ضمنها سهم الاتحاد العقارية المرتفع إلى 31 فلسا بالإضافة إلى سهم الخليج للملاحة المغلق عند 63 فلسا .

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