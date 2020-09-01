أعلى سيولة يومية لـ «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أغلقت الأسهم المحلية على انخفاض في جلسة أمس، مع تراجع سوق أبوظبي 0.4 %، إلى 4519.32 نقطة، بضغط هبوط البنوك والاتصالات، فيما هبط سوق دبي 0.71 %، عند 245.29 نقطة، مع نزول العقار والبنوك والنقل، مقابل ارتفاع الاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة وصلت إلى 2.11 مليار درهم، موزعة بواقع 1.38 مليار في دبي، و733.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 601.13 مليون سهم، منها 449.58 مليوناً في دبي، و151.5 مليوناً بأبوظبي، من خلال تنفيذ 11111 صفقة. واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من السيولة، بواقع 1.1 مليار درهم، وهي أعلى سيولة في تاريخ السهم، وذلك بعد التداول على 102.3 مليون سهم، من خلال 2293 صفقة، وأغلق منخفضاً 1.82 %، إلى 10.8 دراهم، حيث شهد السهم تنفيذ صفقة في الساعة 01:55 ظهراً، على عدد 84.36 مليون سهم، بقيمة 911.2 مليون درهم.

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