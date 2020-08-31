1.8 تريليون درهم الإقراض المصرفي بنمو %5.8

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد مصرف الإمارات المركزي أمس نمو الإقراض المصرفي ليصل بنهاية يونيو الماضي إلى تريليون و791 مليار درهم مقابل تريليون و692.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة مقدارها 98.3 مليار درهم، وبنسبة نمو على أساس سنوي 5.8%، كما زاد الإقراض المصرفي على أساس شهري بنسبة 0.7%، حيث بلغ بنهاية مايو الماضي تريليوناً و778.3 مليار درهم، وبلغت قيمة السيولة التي سحبتها البنوك من رصيد التسهيلات التي رصدها مصرف الإمارات المركزي ضمن خطة الدعم للبنوك 44.38 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو 2020.

وكشفت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي حول المؤشرات المصرفية لشهر يونيو الماضي عن زيادة القروض الشخصية خلال الشهر نفسه بنحو 600 مليون درهم، حيث بلغت بنهاية يونيو 324.7 مليار درهم مقابل 324.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.

القطاع الخاص

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع قروض الحكومة من 238.3 مليار درهم بنهاية مايو إلى 252.4 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة مقدارها 14.1 مليار درهم وبنسبة نمو 5.9%، بينما تراجعت التمويلات الموجهة للقطاع الخاص بنحو 400 مليون درهم ليصل إجماليها إلى تريليون و139.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، كما تراجعت تمويلات قطاع الأعمال والصناعة لتصل إلى 814.7 مليار درهم مقابل 815.7 مليار درهم بنهاية مايو بانخفاض مقداره مليار درهم، كما تراجع الإقراض الموجه لغير المقيمين ليصل إلى 164.1 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 166.9 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.

وكشفت الإحصاءات عن أن استثمارات البنوك حققت أعلى مستوياتها بنهاية يونيو الماضي، حيث بلغت 422.4 مليار درهم مقابل 399 مليار درهم بنهاية يونيو 2019، بزيادة مقدارها 23.4 مليار درهم وبنسبة نمو سنوي 15.1%، وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بزيادة مقدارها 7.5 مليارات درهم، حيث بلغت بنهاية مايو 414.9 مليار درهم وبنسبة نمو 1.8%.

وجاءت زيادة الاستثمارات بشكل رئيسي نتيجة لزيادة استثمارات البنوك في استثمارات سندات الدين لتصل إلى 263.7 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 235.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة مقدارها 28.4 مليار درهم وبنسبة نمو 12.1%، كما ارتفعت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق لتصل إلى 100.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 87.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة مقدارها 12.8 مليار درهم وبنسبة نمو 14.6%.

كما ارتفع بند الاستثمارات الأخرى من 33.6 مليار درهم إلى 49.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2020 بزيادة مقدارها 15.7 مليار درهم وبنسبة نمو 46.7%، بينما تراجعت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 8.8 مليارات درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 10.4 مليارات درهم بنهاية يونيو 2019.

وتتوزع استثمارات البنوك العاملة في الإمارات على أربعة أنواع من الاستثمارات، وهي الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، واستثمارات الأسهم، والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، واستثمارات أخرى.

رؤوس الأموال

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى ارتفاع الودائع المصرفية لتصل إلى تريليون و866.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل تريليون و774.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2019، بزيادة مقدارها 91.9 مليار درهم وبنسبة نمو 5.2%، كما ارتفعت رؤوس أموال واحتياطيات البنوك من 364.8 مليار درهم إلى 382.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم وبنسبة نمو 4.9%، كما ارتفعت المخصصات العامة للبنوك لتصل إلى 38.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 35.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2019، بزيادة مقدارها 3 مليارات درهم وبنسبة 8.5%.

ارتفاع السيولة الإجمالية

كشف تقرير المسح النقدي لشهر يونيو عن ارتفاع السيولة الإجمالية (عرض النقد ن3) من تريليون و645.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 إلي تريليون و725.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة مقدارها 79.9 مليار درهم وبنسبة 4.86 %، كما ارتفعت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك من 71 مليار درهم بنهاية مايو الماضي إلى 73.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بزيادة مقدارها 2.3 مليار درهم وبنسبة 3.2 %.

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