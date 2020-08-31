تباين أداء أسواق الأسهم وسط عمليات جني أرباح

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة، استهدفت البنوك والعقار، بعد سلسلة مكاسب طويلة، فيما انخفضت السيولة لقرابة 500 مليون درهم، في مؤشر على محدودية عمليات التصحيح، وتمسك المستثمرين بأسهمهم، وترقب فرص شرائية جديدة.

وارتفع سوق أبوظبي هامشياً 0.05%، إلى 4537.53 نقطة، مع صعود البنوك والاستثمار، بينما انخفض العقار والطاقة والاتصالات، فيما هبط سوق دبي 0.34%، عند 2261.47 نقطة، مع تراجع البنوك والاتصالات، مقابل صعود العقار والنقل والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 528 مليون درهم، منها 261.6 مليوناً في دبي، و266.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 364 مليون سهم، موزعة بواقع 287.4 مليوناً في دبي، و76.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4780 صفقة. واستحوذت 5 أسهم على نحو 65% من السيولة، أو ما يعادل 340 مليوناً، وهي بالترتيب: «الإمارات دبي الوطني» و«الدار» و«العالمية القابضة» و«الاتحاد العقارية» و«أبوظبي الأول».

سوق دبي

وتراجع سوق دبي، مع انخفاض قطاع البنوك 0.5%، بفعل نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.9 %، و«دبي الإسلامي» 0.24%، فيما ارتفع قطاع العقار هامشياً 0.04%، مع صعود «إعمار مولز» 0.7%، و«إعمار للتطوير» 0.8%، و«الاتحاد العقارية» 4.04%، و«ديار» 0.33%، بينما تراجع «أرابتك» 4.9%، و«داماك» 2.79%، واستقر «إعمار العقارية».

وزاد قطاع النقل 0.2%، مع ارتفاع «أرامكس» 0.55%، ونما قطاع الاستثمار 0.6%، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.83%، و«سوق دبي المالي» 0.35%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 1.37%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط بنحو 83.6 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 54 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 32 مليوناً، وحقق «سلامة للتأمين» أكبر ارتفاع 5.58%، فيما كان «السلام السودان» الأكثر انخفاضاً 5%. ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافٍ 26.7 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي مع نمو قطاع البنوك 0.63%، بدعم صعود «أبوظبي الأول» 1.05 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.5%، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.24%، وزاد قطاع الاستثمار 0.45%، مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.55%، و«الواحة كابيتال» 0.51%، بينما انخفض «إشراق» 1.03%.

ونزل قطاع العقار 1%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.83%، وهبط قطاع الطاقة 1%. وتصدر «الدار العقارية» النشاط بنحو 79.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 76.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 47.6 مليوناً. وحقق «أبوظبي الأول» أكبر ارتفاع، بنسبة 1.05%، فيما كان «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً 4.92%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافٍ 35.68 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 35.68 مليون درهم.

إفصاحات

› وافقت الجمعية العمومية لشركة «الفردوس القابضة» على تعيين «جرانت ثورنتون» للتدقيق والمحاسبة مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس المقبل.

› ينتخب مجلس إدارة «الخليج للملاحة» في 2 سبتمبر رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة.

› يجتمع مجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية الوطنية» في 2 سبتمبر في مؤتمر هاتفي للنظر في التقرير، الذي أعده المستشار المالي بخصوص العرض المقدم من مساهمي شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية».

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