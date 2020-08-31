بنوك الإمارات تعزز نمو الأصول الخليجية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أظهرت الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، مرونة من حيث نمو الأصول خلال النصف الأول، مدعومة بشكل رئيسي من بنوك الإمارات والسعودية، لتنمو الأصول الإجمالية بنسبة 4.3% وصولاً إلى9.05 تريليونات درهم مع نهاية يونيو الماضي مقابل 8.68 تريليونات درهم بنهاية العام الماضي.وأظهر التقرير، الصادر عن «كامكو إنفست»، أن أصول البنوك المدرجة في الإمارات سجلت معدل نمو في الأصول خلال النصف الأول بنسبة 5%.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الخليجية سجلت نمواً مستمراً في الإقراض، حيث نما إجمالي القروض بنسبة 3.5% إلى 1.49 تريليون دولار، كما في 30 يونيو 2020. وسجلت البنوك السعودية أكبر زيادة في صافي القروض بنسبة 7.2%، كما أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً بنسبة 1.6%، بينما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4.6% مع بلوغها 1.87 تريليون دولار.

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