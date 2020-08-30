31.75 مليار درهم الإقراض المصرفي خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

ارتفع إجمالي التمويلات المصرفية للقطاعات الاقتصادية إلى 31.75 مليار درهم خلال أول 3 أشهر لجائحة «كورونا» وزاد إجمالي الائتمان المحلي 2% إلى تريليون و626.8 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل تريليون و595.1 ملياراً بنهاية مارس بنمو 31.75 مليار درهم فيما تراجعت القروض الشخصية بنهاية يونيو إلى 329.5 مليار درهم.

وشهدت قطاعات العقارات والمقاولات والنقل والشحن والتجارة والزراعة ارتفاعات كبيرة في التمويلات خلال الربع الثاني من العام وزاد إجمالي تمويلات العقارات والتشييد 2.1% من 319.8 مليار درهم بنهاية مارس إلى 326.5 ملياراً بنهاية يونيو بزيادة 6.7 مليارات درهم.

وارتفعت تمويلات النقل والشحن من 63.2 مليار درهم إلى 83.9 مليار درهم يونيو بزيادة 20.8 مليار درهم وبنحو 33% وتمويلات التجارة 1% إلى 157.2 مليار مليار درهم.

وتراجعت القروض الشخصية إلى 329.5 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 333.4 ملياراً بنهاية مايو كما تراجع الائتمان الموجه لغير المقيمين بنحو 9.1 مليارات درهم إلى 164.7 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 173.2 ملياراً بنهاية مايو.

وارتفعت السيولة الإجمالية في الاقتصاد الوطني لتحقق مستوى غير مسبوق بنهاية يونيو بنمو 2.2% وبلغت تريليوناً و752 مليار درهم مقابل تريليون و714 ملياراً بنهاية مارس بزيادة 38.2 مليار درهم.

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