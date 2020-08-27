زيادة جاذبية أسعار الفائدة في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الأيبور» المزيد من التراجع في الإمارات، ما عزز من جاذبية سوق التمويل المحلي، وعلى نحو يعد الأول من نوعه منذ سنوات عدة، وفقاً لما تظهره إحصاءات المصرف المركزي.وانخفضت الفائدة على الأجل لمدة عام بنحو 36% خلال أقل من شهر وبلغت أمس 63 نقطة أساس مقارنة مع 99 في 29 يوليو الماضي.

ولم يقتصر التراجع على أسعار الفائدة على الأجل لمدة عام، بل شمل جميع الآجال، حيث انخفض على الأجل لمدة 6 أشهر من 76 نقطة أساس تقريباً إلى 66 نقطة، وبنحو 13.1% خلال فترتي الرصد ذاتها، وبلغ الانخفاض 7.8% على الأجل لمدة 3 أشهر، وثبتت تقريباً على الأجل لمدة شهر.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء- شركة الظبي كابيتال- إن الانخفاض الذي شهدته أسعار الفائدة في الإمارات وصل إلى مستويات قياسية لم تشهده الدولة من قبل، وبلغت القروض المصرفية في الإمارات نحو 20 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى 2020 ما رفع من الرصيد التراكمي للقروض إلى 1.778 تريليون درهم.

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