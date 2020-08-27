جني أرباح طبيعي يوقف صعود الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس إثر تعرّضها لعمليات جني أرباح محدود بعد سلسلة طويلة من المكاسب دفعتها لتجاوز واختراق مستويات مهمة وتخطت قيمتها السوقية حاجز التريليون درهم.

وانخفض سوق دبي 0.67% إلى 2288.93 نقطة مع تراجع العقار والبنوك والتأمين والنقل والاستثمار والخدمات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.63% عند 4529.78 نقطة بضغط البنوك والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

وتراجعت السيولة نسبياً مع بلوغها 622 مليون درهم منها 281.4 مليون في دبي و340.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 314.9 مليون سهم، موزعة بواقع 724.2 مليوناً في دبي و90.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 7179 صفقة. واستحوذت 5 أسهم على نحو 62% من السيولة أو ما يعادل 385.4 مليون درهم وهي بالترتيب: «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«الدار» و«العالمية القابضة» و«إعمار العقارية».

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.16% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.9%، فيما صعد «الإمارات دبي الوطني» 1.33%، وهبط قطاع العقار 1.72% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.65% و«إعمار للتطوير» 2.15% و«إعمار مولز» 2.74% و«الاتحاد العقارية» 1.89% و«ديار» 0.32% و«أرابتك» 4.87%.

وتراجع قطاع الاستثمار 2.2% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 2.43% و«سوق دبي المالي» 2.16% فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.78%، وانخفض قطاع النقل 1% مع انخفاض «العربية للطيران» 2.5%، بينما صعد «الخليج للملاحة» 0.39% واستقر «أرامكس».

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط بنحو 90 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 55.5 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 20 مليوناً، وسجل «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع 11.11%، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً 4.87%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصاف 35.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.22% و«أبوظبي التجاري» 0.35% و«أبوظبي الإسلامي» 0.98%، وهبط قطاع العقار 3.56% بفعل نزول «الدار» 3.72% و«رأس الخيمة العقارية» 1%.

وتراجع قطاع الطاقة 0.94% مع تراجع «طاقة» 1.36% و«دانة غاز» 2%، فيما ارتفع «طاقة» 0.63%. بينما ارتفع قطاع الاتصالات 0.36% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.66% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.72% و«إشراق» 1.8% فيما نزل «الواحة كابيتال» 0.31%.

سيطر «أبوظبي الأول» على النشاط بنحو 83.7 مليون درهم، تلاه «الدار» 83.4 مليوناً، ثم «العالمية القابضة» 73 مليوناً، وحقق «ميثاق» أكبر ارتفاع 3.29%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً 4.83%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصاف 77 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

تباين

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافٍ 14.6 مليون درهم، فيما اتجهت نحو التسييل في أبوظبي، بصافً 15.37 مليون درهم، وعلى العكس اتجه الأفراد نحو البيع في دبي وللشراء في أبوظبي.

إفصاحات

› باعت «أملاك للتمويل» أول من أمس 2.25 مليون سهم من أسهمها (0.0015%) من رأس المال المكتتب، بسعر 0.331 درهم للسهم.

› أعلنت «الخليج للملاحة» قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم: الشيخ ذياب بن طحنون، ومحمد الحمادي، وسيف القبيسي، وعبدالله عطاطرة، ووليد محمد، وعبدالعزيز العنقري، وعلي الجاسم.

› عينت «فيدلتي المتحدة» عضو مجلس إدارة جديد محل العضو السابق موريس سليمان.

› حصلت «الظفرة للتأمين» على تصنيف (B++) من «إي إم بيست» للملاءة المالية و(bbb+) كتصنيف ائتماني طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

› كشفت «الإثمار القابضة» عن محادثات أولية مع بنك البحرين والكويت بخصوص إمكانية الاستحواذ على بنك الإثمار في البحرين وبعض الأصول الخاصة بشركة «آي بي كابيتال»، وكلتا الشركتين مملوكة بالكامل «للإثمار القابضة».

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