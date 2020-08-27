«ناسداك دبي» تبرم اتفاقاً استراتيجياً لاستقطاب الإدراجات الصينية

المصدر: دبي - البيان

وقعت «ناسداك دبي» أمس، اتفاقية تعاون استراتيجي مع «زونغتاي» المالية العالمية القائمة في هونغ كونغ، و«بكين تيان تاي» للمحاماة فرع شنغهاي، لدعم الشركات الصينية الراغبة بالإدراج في البورصة الدولية بالشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية، يلتزم الأطراف الثلاثة بالاستفادة من خبراتهم لتوجيه ودعم الشركات الصينية التي ترغب في طرح اكتتابات عامة أولية، أو إدراج سندات، وصناديق استثمار عقاري، وغيرها من الصناديق والأوراق المالية الأخرى.

كما تغطي الاتفاقية إيداع الأوراق المالية في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية في البورصة. وفي حالة إيداع أسهم، فإن هذا سيمكن الشركات من الانضمام إلى سوق ناسداك دبي الخاص، مما يسهل عليهم الدخول إلى سوق المال.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي»، نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «نشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين على دعم الشركات الصينية الفعّالة في الاقتصاد الصيني المتنامي. كما أن خبرة «زونغتاي» المالية العالمية، و«بكين تيان تاي»، ستسهل على المُصدرين الصينيين تخطيط إدراجاتهم».

منصة مثالية

وقال غاو فنغ، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ«زونغتاي»: «تعد دبي منصة مثالية للمصدرين الصينيين، في حين يزيد إقبالهم على الإدراج في الخارج للارتقاء بمستوى أعمالهم. إن معرفتنا الشاملة بأسواق المال الدولية، فضلاً عن خبرتنا الواسعة بتقديم المشورة للشركات في جميع أنحاء الصين بما في ذلك هونغ كونغ، بمجالات الأسهم والسندات وغيرها، هي تحت تصرف الشركات الصينية لمساعدتها للانضمام إلى «ناسداك دبي»».

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