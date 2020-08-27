المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة عُمان للتأمين نظاماً رقمياً يعد الأحدث على الإطلاق فيما يتعلق بمطالبات السيارات، ويهدف إلى تقليل الوقت المستغرق في معالجة المطالبة بنسبة 50%، لتغدو الشركة الأولى في المنطقة التي تزود متعامليها بالإخطار الأول بالخسارة (بدء المطالبة) مباشرة دون أي تدخل يدوي من موظفيها.

ويتميز النظام بتخفيض الوقت اللازم للاعتماد والموافقة، فضلاً عن اعتماد عدد كبير من الإصلاحات في غضون بضع ساعات بفضل الاعتمادات والموافقات الآلية الممنوحة بناءً على القواعد السارية. وجرى تزويد الخبراء حالياً بالإمكانات الرقمية اللازمة لتقديم الموافقات والاعتمادات خلال مباشرة المطالبات جنباً إلى جنب مع إتاحة المعلومات المتعلقة بالمطالبات كاملة على السحابة.

وقال جان لويس لوران جوسي، الرئيس التنفيذي لـ«عُمان للتأمين»: «تعد المبادرة الرئيسة جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي التي نطبقها بغرض تزويد متعاملينا بعمليات تتسم باليُسر والسرعة والشفافية، وبالتالي تقديم تجربة مميزة لهم».

وتابع: «يتضح لنا وفقاً لنتائج مؤشر رضا متعاملينا الصادر خلال النصف الأول من العام الجاري، بوصول نسبة المتعاملين الراضين، والراضين جداً إلى 87%، الأمر الذي يعكس التحسينات والتطويرات التي لا تنفك الشركة عن مباشرتها دوماً».

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