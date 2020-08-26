سوق دبي يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 2300 نقطة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصل سوق دبي مكاسبه، مخترقاً حاجز 2300 نقطة للمرة الأولى منذ 8 مارس الماضي، بدعم من الأسهم القيادية، وسط سيولة قوية جاوزت 830 مليون درهم، على الرغم من تباين إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع نزول سوق أبوظبي بضغط عمليات جني أرباح منطقية استهدفت أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

وصعد سوق دبي 1.02% إلى 2304.5 نقاط مع ارتفاع العقار والبنوك والاستثمار والنقل والخدمات والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.25% عند 4558.69 نقطة مع تراجع البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 830.5 مليون درهم، موزعة بواقع 410.47 ملايين في دبي و420 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 485.5 مليون سهم، منها 357.8 مليوناً في دبي و127.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 9495 صفقة.

واستحوذت 3 أسهم في دبي على أكثر من 50% من سيولة السوق وهي «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار» و«أرابتك». وفي أبوظبي، استحوذت 3 أسهم على 64% من السيولة وهي «العالمية القابضة» و«الدار» و«أبوظبي الأول».

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.74% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 2.36% و«إعمار للتطوير» 3.11% و«إعمار مولز» 1.38% و«داماك» 1.64% فيما انخفض «أرابتك» 4.91% و«ديار» 0.97% و«الاتحاد العقارية» 0.93%، ونما قطاع البنوك 0.34% بدعم صعود «دبي الإسلامي» 1.94% فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.88%.

وارتفع قطاع الاستثمار 2% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.5% و«دبي المالي» 0.68% و«شعاع كابيتال» 1.26%، وزاد قطاع النقل 0.3% مع نمو «العربية للطيران» 1.69% و«الخليج للملاحة» 0.4% فيما انخفض «أرامكس» 0.82%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط بنحو 91.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 67.4 مليوناً، ثم «أرابتك» 48.4 مليوناً، وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع 11.46%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 4.91%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي 14.1 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.17% مع هبوط «أبوظبي التجاري» 2.04% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.24%، واستقر «أبوظبي الأول»، ونزل قطاع الاتصالات 0.83% بضغط هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع الطاقة 1.6% بعد تراجع «دانة غاز» 0.14% و«طاقة» 4.55% و«أدنوك للتوزيع» 1.23%.

ونما قطاع العقار 3% مع ارتفاع «الدار» 3.37%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.98%، وزاد قطاع الاستثمار 0.08% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.06% و«الواحة كابيتال» 3.05%، بينما هبط «إشراق» 4.93%.

فيما سيطر «العالمية القابضة» على النشاط بنحو 92.5 مليون درهم، تلاه «الدار» 89 مليوناً، ثم «أبوظبي الأول» 87 مليوناً، وحقق «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» أكبر ارتفاع 15%، فيما كان «إشراق» الأكثر انخفاضاً 4.93%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي 33.5 مليون درهم، فيما اتجه الأجانب نحو التسييل.

تباين مؤسسي

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي 43.2 مليون درهم، فيما مالت نحو التسييل بدبي بصافي 2.8 مليون درهم، واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي 2.8 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي 43.2 مليون درهم.

إفصاحات

* أعلنت «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان»، عدم وجود أي مفاوضات أو تأكيدات حسب علمها للاستحواذ على الشركة، مؤكدة أنها ستعلن للسوق حسب الأصول حول أي تطورات متعلقة بهذا الخصوص.

* أعلنت «إشراق للاستثمار» شراء 2 مليون سهم من أسهمها في جلسة أول من أمس بسعر 0.406 درهم عبر الوسيط «أبوظبي للأوراق المالية»، ليصل عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة إلى 196 مليون سهم.

* أكدت مجموعة «جي إف إتش المالية» أنها ستباشر تنفيذ الحكم الصادر لصالحها من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات فوراً، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي أحكام نهائية واجب تنفيذها فوراً ما لم يصدر قرار من محكمة التمييز بوقف التنفيذ.

* أوضحت «جي إف إتش المالية» في إفصاح آخر، بدء إجراءات عملية الاستحواذ الاستراتيجية لزيادة حصتها بواقع 21.8% في المصرف العالمي في يناير الماضي، مشيرة إلى أن هذا الاستحواذ تم من خلال صفقات عدة تقدر بـ 21.6 مليون دولار، لافتة إلى أن الموافقة على تحويل الحصص من قبل مساهمي المصرف العالمي تمت في مارس الماضي، فيما ستبدأ عملية التأشير بتحويل الأسهم إليها بمجرد الانتهاء من التأشير بتغيير رخصة المصرف العالمي إلى شركة استثمارية.

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