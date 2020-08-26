50.8 مليون دولار قيمة حصة الأغلبية في «بي سي آي فارما سيرفسيز»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أفصحت شركة «برنسيس برايفيت إكويتي» لاستثمارات الأسهم الخاصة عن قيمة حصة الأغلبية في شركة «بي سي آي فارما سيرفسيز» الأمريكية لصناعة الأدوية، والتي وافقت أول من أمس على بيعها لشركتي مبادلة للاستثمار «مبادلة» و«كولبيرج أند كو» الأمريكية لاستثمارات الأسهم الخاصة.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن بيان صحفي صادر أمس من «برنسيس برايفيت إكويتي» من مقرها قي جزيرة «غيرنزي» البريطانية، تبلغ قيمة الحصة 50.8 مليون دولار «حوالي 168.59 مليون درهم»، بالمقارنة بالقيمة الدفترية للحصة، والمُعلنَة في تاريخ 30 يونيو الماضي، والتي بلغت 41.3 مليون دولار وأفادت «برنسيس برايفيت إكويتي» في بيانها بأن شركة «بارتنرز جروب» السويسرية التي تتولى إدارة استثماراتها وافقت على بيع الحصة. وأضافت «برنسيس برايفيت إكويتي» بأنها ستبقى محتفظة بحصة أقلية «هامة» في «بي سي آي فارما سيرفسيز»، دون الإفصاح عن أي شروط أخرى ضمن صفقة البيع.

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