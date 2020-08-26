«الاتحادية للضرائب» تطلق تطبيقاً يكشف التبغ المقلّد

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، في إطار جهودها المتواصلة للمساهمة في حماية المستهلكين من الغش التجاري ومكافحة التهرب الضريبي، تطبيقاً ذكياً مبتكراً سيتم تطبيقه بشكل مبدئي على العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، يتيح للمستهلكين اكتشاف منتجات التبغ غير المعتمدة، من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية التي بدأ تطبيق تثبيتها إلزامياً على عبوات السجائر والتبغ ومنتجاته المشمولة بنظام العلامات المميزة في الإمارات اعتباراً من بداية 2019 للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، وأنها غير مهربة، وتم تسديد الضريبة المستحقة عليها.

وفي بيان لها أمس، أفادت الهيئة بأن الخطوة تأتي تحت شعار «راقب بنفسك، وتجنب الغش»، حيث يمكن تحميل التطبيق الذي يحمل اسم (FTA DTS) بسهولة على الهواتف الذكية عبر «آبل» و«غوغل بلاي». وحول كيفية استخدام التطبيق، توضح الهيئة أنه يتيح للمستهلك إجراء عملية مسح للطابع المثبت على عبوة السجائر أو التبغ ومنتجاته، للتأكد من أنه طابع رقمي ضريبي معتمد لديها، وإذا ما اتضح أن الطابع غير معتمد، يمكن للمستهلك إبلاغ الهيئة عبر التطبيق، لتقوم بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين.

حماية

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يعد التطبيق من الأدوات الفعالة الداعمة لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، لمواجهة التهرب الضريبي، وحماية الصحة العامة والمستهلكين من تسرب المنتجات الرديئة للأسواق المحلية».

وأضاف: «نتيح من خلال التطبيق الفرصة للمستهلكين للمساهمة في الجهود الرقابية الرامية إلى حماية الأسواق من الغش التجاري والمنتجات الرديئة لحماية الصحة العامة والمحافظة على البيئة، لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية للحد من الممارسات السلبية في الأسواق المحلية»

وتابع: «يمكّن التطبيق المستهلكين من التأكد من وجود الطوابع الضريبية الرقمية المعتمدة على عبوات التبغ ومنتجاته، لضمان أنها ليست من المنتجات الرديئة أو المقلَّدة، ويتيح لهم التعاون مع الهيئة لمكافحة التجارة غير المشروعة للتبغ ومنتجاته».

جهود

تأتي مبادرة إطلاق التطبيق الجديد ضمن جهود الهيئة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2018، بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى مطلع يناير 2019 بالنسبة لجميع أنواع السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، بتوفير الطوابع الضريبية الرقمية من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر، واعتباراً من مطلع مايو الماضي تم منع استيراد جميع أنواع السجائر دون العلامات المميزة، وفي أغسطس الماضي، تم منع بيع جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية في الأسواق المحلية.

ومع بداية نوفمبر الماضي، دخل النظام مرحلته الثانية، فأصبح متاحاً لمنتجي ومستوردي جميع أنواع تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، إصدار أوامر شراء لطلب الطوابع الضريبية الرقمية، ومع مطلع مارس الماضي، تم منع استيراد جميع المنتجات دون الطوابع الرقمية، ومع بداية يناير المقبل سيُمنع توريدها أو نقلها أو تخزينها، أو حيازتها دون الطوابع الضريبية الرقمية في الأسواق المحلية.

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