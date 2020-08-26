9.76 مليارات درهم قيمة السيولة المتداولة للمستثمرين الخليجيين

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغت قيمة السيولة المتداولة للمستثمرين الخليجيين في أسواق المال الإماراتية نحو 9.76 مليارات درهم بيعاً وشراء منذ بداية 2020 وحتى تاريخ 24 أغسطس الجاري، تشكل ما نسبته 7.2% من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في الأسواق وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي للبنك الاستثماري التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إن الإقبال الكبير للمستثمرين الخليجيين والأجانب للاستثمار في أسواق المال الإماراتية أمر متوقع خاصة مع توافر عناصر الجذب في هذه الأسواق.

وأوضح في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن نسبة العوائد الكبيرة التي يحصل عليها المستثمر في الأسواق المالية على المديين المتوسط والطويل تعد من ابرز عناصر الجذب التي تتمتع بها، حيث تحافظ غالبية الشركات على استراتيجية واضحة في نسب التوزيعات على المساهمين سواء بشكل دوري أو سنوي، معرباً عن اعتقاده بأن الفترة المتبقية من العام الجاري ستشهد ضخ المزيد من سيولة الخليجيين وبقية الأجانب في السوق المحلي. وأضاف إن السيولة الفائضة الموجودة حاليا في الأسواق العالمية سوف تدعم هذه التدفقات لاسيما أن المردود في أسواقنا أعلى من بقية الأسواق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز