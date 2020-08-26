المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «فيرلوب. آي أو»، منصة أتمتة خدمة المتعاملين، جمع 5 ملايين دولار في جولة تمويل أولي فئة «أ»، بدعم من شركة أبوظبي التنموية القابضة «إيه دي كيو»، وبقيادة «ألفا ويف إنكيوبيشن»، وإدارة «فالكون إيدج كابيتال».

ولدى المنصة قائمة كبيرة من المتعاملين بالإمارات، وتمكّن الشركات من أتمتة خدمتهم بقنوات عدة، وتعالج أكثر من 2 مليار استفسار عبر مختلف متعامليها، وتضم 100 مليون مستخدم.

وقال نافروز دي يودواديا، المؤسس والشريك لدى «فالكون إيدج كابيتال»: «أصبحت العلامات التجارية الآن تتطلع لتعزيز تجربة خدمة متعامليها، ونحن متحمسون لدعم منصة «فيرلوب. آي أو»، ونؤمن بأن عروضها مرتبطة بشكل جيد مع تزايد الطلب على الحلول التي تتيح للعلامات التجارية تعزيز قدرة فرق الدعم لديها وقيادة النمو».

وقال غوراف سين، المؤسس، والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب. آي أو»: «يعد هذا الاستثمار خلال جائحة «كوفيد 19»، بمثابة اعتراف بقدرات التعلّم الآلي لدينا، ونتطلع حالياً إلى استقطاب أفضل الكفاءات للعمل لدينا وبناء المزيد من الزخم للشركة على الصعيد العالمي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز