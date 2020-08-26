سوق دبي يواصل تحطيم الأرقام مخترقاً 2300 نقطة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصل سوق دبي مكاسبه متجاوزاً حاجز 2300 نقطة المرة الأولى منذ 8 مارس الماضي بدعم الأسهم القيادية وصعد 1.02% إلى 2304.5 نقاط مع ارتفاع العقار والبنوك والاستثمار والنقل والخدمات.

واستحوذت 3 أسهم في دبي على أكثر من 50% من سيولة السوق وهي «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار» و«أرابتك» وفي أبوظبي أيضاً استحوذت 3 أسهم على 64% من سيولة السوق وهي «العالمية القابضة» و«الدار» و«أبوظبي الأول».

وعزز سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.74% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 2.36% و«إعمار للتطوير» 3.11% و«إعمار مولز» 1.38% و«داماك» 1.64% فيما انخفض «أرابتك» 4.91% و«ديار» 0.97% والاتحاد العقارية 0.93%، ونما قطاع البنوك 0.34% بدعم صعود دبي الإسلامي 1.94% فيما انخفض الإمارات دبي الوطني 0.88%.

وارتفع قطاع الاستثمار 2% مع ارتفاع دبي للاستثمار 2.5% وسوق دبي المالي 0.68% وشعاع كابيتال 1.26%، وزاد قطاع النقل 0.3% مع نمو العربية للطيران 1.69% والخليج للملاحة 0.4% فيما انخفض أرامكس 0.82%.

وتصدر الإمارات دبي الوطني النشاط بنحو 91.2 مليون درهم، تلاه إعمار العقارية 67.4 مليوناً، ثم أرابتك 48.4 مليوناً، وحقق اكتتاب أكبر ارتفاع 11.46%، فيما كان أرابتك الأكثر انخفاضاً 4.91%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي 14.1 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

وتباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط سيولة قوية بقيمة 830.5 مليون درهم منها 410.47 ملايين في دبي و420 مليوناً في أبوظبي وجرى تداول 485.5 مليون سهم، منها 357.8 مليوناً في دبي و127.7 مليوناً في أبوظبي عبر 9495 صفقة.

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