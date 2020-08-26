أبوظبي تجمع 5 مليارات دولار من سوق السندات

المصدر: دبي ـ سيد صالح، الوكالات

جمعت أبوظبي 5 مليارات دولار من خلال طرح لسندات في 3 شرائح، أمس، وهي ثالث خطوة للإمارة هذا العام بعد أن جمعت في وقت سابق 10 مليارات دولار.

وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تقود الصفقة، أن أبوظبي باعت سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة ملياري دولار مع عائد عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات مدتها عشر سنوات ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد يزيد 105 نقاط أساس على نفس المؤشر القياسي، وسندات مدتها 50 عاماً بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد عند 2.7 بالمئة.

وأكدت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء تعليقاً على الإصدار أن أبوظبي تتمتع بوضع مالي جيد يؤهلها للتعامل بأمان مع التقلبات الراهنة في أسعار النفط.

وأوضح تقرير للوكالة أن السندات تعد اختباراً لأسواق السندات العالمية بعد أن سادها الركود منذ بداية الصيف الجاري، وأضاف أن أبوظبي فتحت من خلال هذه السندات شهية المستثمرين العالميين.

وقال محلل مالي إن أبوظبي مؤهلة جيداً للتعامل مع تأثير التقلبات الحالية في أسعار النفط على المدى الزمني المتوسط، بما تمتلكه من أصول صافية مذهلة تمنحها مصدات مالية هائلة وذات نطاقات زمنية ممتدة.

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