تخطيط مالي ذكي للجهات الملحقة بالموازنة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي أنها طبّقت برنامج التخطيط المالي الذكي على الجهات الملحقة بالموازنة الحكومية، والبالغ عددها 54 جهة. وأكدت الدائرة أنها انتهت من تطبيق أتمتة النظام في ثلاثة أشهر نُفّذت خلالها سبع ورش تعريفية و30 ورشة تدريبية شارك فيها أكثر من 120 موظفاً من مختلف الجهات المعنية.

وأكد عارف أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أهمية التحوّل إلى أتمتة عمليات دورة الموازنة للجهات الملحقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يلبي متطلبات التحوّل الرقمي في إمارة دبي واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية. وقال إن من شأن هذه الخطوة تسريع العمليات ورفع دقة البيانات والمخرجات، وتوفير الوقت والجهد على الموظفين، علاوة على التوفير في استهلاك الأوراق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز