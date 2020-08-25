الأسهم تحلق لأعلى مستوياتها في 5.5 أشهر بمكاسب 8.7 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استأنفت الأسهم المحلية ماراثون صعودها في ختام جلسة أمس، مضيفة 8.7 مليارات درهم مكاسب سوقية لتصعد مؤشراتها الرئيسية نحو أعلى مستوياتها في 5 أشهر ونصف الشهر في ظل استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات.

وخطف «الإمارات دبي الوطني» الأنظار بعد استحواذه على نحو 33% من سيولة سوق دبي و16.4% من سيولة السوقين وذلك في أعقاب إعلان مؤسسة «فوتسي راسل» عن ضم السهم لمؤشرها للشركات ذات رأس المال الكبير.

وارتفع سوق دبي 2.03%، محققاً أكبر مكاسب في يوم واحد منذ شهرين ونصف، ليغلق عند 2281.07 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والتأمين والبنوك والخدمات والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.59% عند 4569.9 نقطة مع صعود البنوك والتأمين والطاقة والصناعة. وواصلت رسملة الأسهم تحطيم الأرقام لتقترب من 1.02 تريليون درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة 880 مليون درهم موزعة بواقع 437.2 مليوناً في دبي و442.5 مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 571 مليون سهم منها 366.8 مليوناً في دبي و204.2 ملايين في أبوظبي، من خلال 10517 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.61% مع صعود «إعمار العقارية» 1.71% و«إعمار للتطوير» 3.21% و«إعمار مولز» 0.69% و«داماك» 1.19% و«ديار» 4.77% و«الاتحاد العقارية» 1.58% فيما انخفض «أرابتك» 4.94%، وزاد قطاع البنوك 3.43% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 6.1% و«دبي الإسلامي» 1.47%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.7% مع نزول «دبي للاستثمار» 0.82% فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.23% و«شعاع كابيتال» 1.12%، وهبط قطاع النقل 0.57%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط بنحو 144.3 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 76.65 مليوناً، ثم «جي إف إتش» 30.34 مليوناً، وحقق «أمان» أكبر ارتفاع 14.97%، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً 5%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصاف 47 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.98% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.88% و«أبوظبي التجاري» 2.09% و«أبوظبي الإسلامي» 0.75%، وزاد قطاع الطاقة 2.19%.

وتراجع قطاع العقار 1.6% مع انخفاض «الدار» 1.89%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 2.8%، وهبط قطاع الاستثمار 0.68%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات».

وسيطر «الدار العقارية» على النشاط بـ107 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» 101.4 مليون. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بـ 14.94% فيما كان «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» الأكثر انخفاضاً بـ 5%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصاف 57.89 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

› أعلنت «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» عن تعديل مقترح على النظام الأساسي سيتم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادمة بحيث يصبح ألا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال ويجوز تملك غير المواطنين لنسبة 49%.

› أعلنت شركة «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» قيام محاسب بالشركة بعملية احتيال وتزوير باختلاس مبلغ 113.39 ألف ريال عماني، مشيرة إلى أنها تتابع استرداد المبالغ المختلسة بالتنسيق مع جهات التحقيق.

› أكدت شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية أنه لا يوجد أي تأثير سلبي على استمرارية الشركة جراء جائحة «كورونا»، مضيفة أنها سجلت خسائر استثمار خلال النصف الأول بقيمة 3.4 ملايين درهم مقابل إيرادات بنحو 11 مليوناً في الفترة المقارنة من العام الماضي، وأشارت إلى أن مبيعاتها الخارجية تأثرت بشكل سلبي، بينما المبيعات المحلية حققت نتائج إيجابية.

› أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أن مجلس إدارتها سينعقد يوم 27 أغسطس الجاري، لمناقشة التغيرات في الهيكل التنظيمي للشركة.

› باعت شركة «أملاك للتمويل» الخميس الماضي 1.13 مليون سهم من أسهمها، بسعر 0.3355 درهم للسهم.

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