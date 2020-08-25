زيادة الدعاوى أمام محاكم «دبي المالي العالمي» في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، إحصاءاتها للأشهر الستة الأولى 2020، والتي أظهرت زيادة كبيرة في حجم الدعاوى المرفوعة أمام نظام القانون العام العامل باللغة الإنجليزية في دبي. وسجلت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية زيادة كبيرة من ناحية الحجم، بنسبة بلغت 96% على أساس سنوي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2,2 مليار درهم في النصف الأول من العام، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتحكيم، بمتوسط قيمة يبلغ 88,5 مليون درهم للقضية الواحدة.

جاءت أكثر من 70% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية والدعاوى المتعلقة بالتحكيم من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

قيمة إجمالية

وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 192.4 مليون درهم في النصف الأول، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام، بزيادة نسبتها 15% عند المقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2019. كما شهدت محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى من نوعها في المنطقة نمواً قوياً في حجم القضايا المعروضة أمامها في النصف الأول 2020، مع تسجيلها لـ 213 دعوى، بقيمة إجمالية 24 مليون درهم.

وأدت زيادة الوعي بهذه القنوات القانونية، واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا، بما في ذلك إطلاق أول «محكمة افتراضية» في المنطقة، إلى دفع المزيد من الأطراف إلى اللجوء إليها، حيث جاءت 50% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف فضلوا اللجوء إليها اختيارياً لحل نزاعاتهم.

وقامت محاكم المركز بتوظيف وسائطها الرقمية للبقاء على اتصال مع مستخدمي المحكمة طوال فترة القيود المفروضة أثناء الجائحة. وتؤكد الإحصاءات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي لم تحافظ على تقديم جميع خدماتها فحسب، بل ونجحت أيضاً في رفع الكفاءة التشغيلية، وهو ما يتضح من إصدارها لأكثر من 500 أمر وحكم رقمي على مدار الأشهر الستة الأولى.

خيار أمثل

قال القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: لأكثر من عقد من الزمان، أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي قدرتها على توفير الخيار الأمثل للأعمال، مع ضمان مستوى الخدمة، الذي تشتهر به المحاكم التجارية الدولية الرائدة. واستمر إطارنا القانوني في تعزيز موثوقيته، ما أسهم في إبراز القيمة الإجمالية لمركز دبي المالي العالمي ودبي والدولة عموماً، للمستثمرين ولمجتمع الأعمال الدولي.

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