بنك الفجيرة الوطني يطلق أول منصة مجتمعية للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي- البيان

أطلق بنك الفجيرة الوطني NBF Connect، المنصة المصرفية الحصرية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأولى من نوعها في الإمارات .

والتي ستشكّل محطة شاملة لأعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وتضمن الوصول إلى مجموعة من الخدمات والحلول وتتيح تشارك المعرفة. وتم إنشاء المنصة الجديدة بالتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه المرة الأولى التي يتعاون فيها البنك مع هذه الشركات لتوفير منصة لها من هذا النوع.

وتضع المنصة بمتناول الأعضاء مزايا حصرية تم تصميمها لتلائم احتياجاتهم الخاصة. وتتضمن مجموعة من خدمات الأعمال التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الزميلة مثل خدمات الموارد البشرية والدعم القانوني والخدمات الرقمية كالتجارة الإلكترونية وإدارة السوق لمساعدة هذه الفئة من الشركات على تلبية احتياجات أعمالها.

وستشكل NBF Connect جزءًا مهمًا من نظام الأعمال مع انضمام شركاء بارزين مثل اتصالات وفيزا إلى بنك الفجيرة الوطني لتقديم مجموعة من الخدمات غير المصرفية لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات المناسبة ودعمها للتقدم في مسيرتها.

وتتضمن الخدمات الأخرى منصة مناقشة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في محادثات تركز على القطاع مثل الفرص والتحديات الحالية إضافة إلى مركز للأخبار والفعاليات حيث يمكن للأعضاء الاطلاع على آخر الأخبار وتوجهات الأعمال وعلى أحدث الفعاليات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ريحان علي، رئيس حسابات التجارية لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات: نفتخر بكوننا أول بنك يطلق منصة تلبي احتياجات وتطلعات هذه الشركات وتعكس التزامنا طويل الأمد تجاه نظام الأعمال النابض بالحياة في دولة الإمارات .

والذي عملنا عن كثب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإحيائه. فنحن نهدف من خلال NBF Connect إلى توفير حلول مخصصة وخدمات فريدة لمالكي المؤسسات ورواد الأعمال من شأنها أن تساعدهم على تعزيز النموّ. ونتطلع مستقبلاً لأن تؤدي NBF Connect دوراً محورياً في دفع هذا القطاع إلى الأمام وتطويره والمساهمة بشكل إيجابي في نظام الأعمال ككل.

وقال شهباز خان، مدير العام شركة فيزا في الإمارات: رغم استعدادها للتكيف مع التوجهات الجديدة، وجدت دراسة Back to Business التي أجرتها فيزا أن 92% من الشركات الصغيرة في الإمارات لا تزال لديها مخاوف بشأن توسيع حضورها الرقمي، مما يوجِد حاجة ملحّة إلى مساعدة الشركات الصغيرة على الانتقال إلى العالم الرقمي.

ولذا، أطلقت فيزا مبادرة Where You Shop Matters لتزويد المالكين بالنصائح والأدوات التي تتيح لهم تعزيز المرونة من خلال طرق رقمية جديدة للمعاملات. ونحن فخورون بمشاركة مواردنا مع NBF Connect لتوفير مزيد من الدعم لعملية تعافي ونمو الشركات الصغيرة في الإمارات. ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات الراغبة في الانضمام إلى المنصة التسجيل عبر الموقع: smeconnect.nbf.ae/NBFSMEConnect/.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز