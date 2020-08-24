«جي إف إتش» ترفع حصتها في جي بي كورب إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4%

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية استحواذها على حصة إضافية بنسبة 21.8% في المصرف العالمي «جي بي كورب»، بما يوفر للمجموعة حصة أغلبية بنسبة 50.4% في المصرف الاستثماري بالبحرين، وذلك عقب موافقة مصرف البحرين المركزي على الاستحواذ على حصة تصل نسبتها إلى 60%.

وتأسست جي بي كورب في عام 2007، وتوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية المتفقة مع مبادئ الشريعة، وتركز أنشطة أعمالها على إدارة الأصول/الثروات، حقوق الملكية الخاصة، الاستثمارات العقارية، استشارات التمويل المؤسسي التمويل المهيكل وتوظيف الاستثمار، وذلك للأفراد ذوي الجدارة الائتمانية والعملاء من المؤسسات والحكومات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستوى العالمي.

في شهر نوفمبر 2019، وافق مصرف البحرين المركزي على طلب جي بي كورب الخاص بتحويل رخصتها إلى مؤسسة أنشطة استثمارية من الفئة 1 في خطوة تهدف إلى تعزيز نموذج أعمالها. كما في شهر ديسمبر 2019، سجلت جي بي كورب إجمالي أصول بقيمة 125 مليون دولار مع أصول تحت الإدارة تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: سعداء بالإعلان عن هذا الاستحواذ المهم الذي سيكون مكملاً لبعض من استثماراتنا ذات العلاقة، كما سيزيد حجم الأصول الخاضعة لإدارتنا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لنا للاستفادة من محافظ استثمارية مهمة والمساهمة في ربحية «جي إف إتش» خلال العام.

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