أسهم الإمارات تريليونية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية صعودها القوي خلال تعاملات أمس وعززت مكاسبها لليوم الخامس واخترقت حاجز «تريليون» لأول مرة في تاريخها، وتجاوز رأسمالها السوقي 1.01 تريليون درهم.

وسجل سوق دبي أطول مكاسب يومية في عام، وأغلق مرتفعاً للجلسة الثامنة على التوالي وصعد 1% إلى 2246.78 نقطة بدعم مكاسب العقار والبنوك والتأمين والاستثمار والسلع والخدمات، فيما صعد أبوظبي 1.24% عند 4500 نقطة.

وتتجه المؤشرات الرئيسة بقوة لاستعادة مستويات ما قبل «كوفيد» بدعم عمليات شراء تركّزت على الأسهم القيادية في العقار والبنوك، فيما تواصلت حالة التفاؤل بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات في قدرة الاقتصاد على تجاوز «الجائحة» وتحسن المعنويات في ختام «ماراثون» نتائج النصف الأول.

وانتعشت سيولة الأسواق قرب 843 مليون درهم منها 344.75 مليوناً في دبي و498.5 مليوناً في أبوظبي عبر تداول 508 ملايين سهم منها 343.3 مليوناً في دبي و164.8 مليوناً في أبوظبي بعد تنفيذ 8346 صفقة، واستحوذت 5 أسهم وهي «الدار» و«العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«إعمار» و«الإمارات دبي الوطني» على 52% أو ما يعادل 436 مليون درهم من إجمالي سيولة السوقين.

واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي 6.87 ملايين درهم، ومال العرب والخليجيون نحو التسييل، فيما اتجه العرب والخليجيون والأجانب في سوق أبوظبي نحو الشراء بصافي 45.57 مليون درهم.

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي 34.2 مليون درهم، ونحو التسييل في أبوظبي بصافي 12.5 مليون درهم.

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