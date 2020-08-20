%79 من الشركات الصغيرة بالإمارات على فيسبوك أعادت فتح أعمالها

المصدر: دبي- البيان

نشرت شركة «فيسبوك» بالشراكة مع البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحديث الموجة الثانية من «تقرير الوضع العالمي لقطاع الشركات والأعمال التجارية الصغيرة»، والذي يأتي بناء على الموجة الثانية من البيانات الجديدة الخاصة بوضع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو، حيث تم رصد أوضاع 25 ألف شركة في 50 دولة من بينها الإمارات.

وفي الوقت الذي تتوجه فيه العديد من الحكومات حول العالم إلى تخفيف قيود الإغلاق المفروضة بسبب «كوفيد 19»، بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الدول استئناف أعمالها الفعلية على الأرض بشكل يغلب عليه طابع الحذر والمحدودية.

وبحسب التقرير فإن 79% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات الموجودة على منصة «فيسبوك» أعادت فتح أعمالها من جديد، بارتفاع من 65% في مايو الماضي، في دليل على التحسن التدريجي، والقدرة على الصمود، والتغلب على المصاعب في عالم ما بعد «كوفيد 19».

وتبقى مشكلة تدفق السيولة النقدية العائق الأكبر على طريق التعافي لجميع الشركات حيث لا يزال تدفق السيولة يمثل المشكلة الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات. وأعلنت «فيسبوك» تقديم دعم مالي بقيمة 544,6 ألف دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في دبي.

وتقدم «فيسبوك» هذه المنحة في شكل مساعدات مالية وأرصدة إعلانات على منصة «فيسبوك»، وذلك في إطار التزام «فيسبوك»، الذي أعلنت عنه في شهر مارس الماضي بإطلاق برنامج منح ومساعدات بقيمة 100 مليون دولار، لمساعدة 30 ألف شركة صغيرة في أكثر من 30 دولة. ويمكن للشركات زيارة facebook.com/‏‏‏grantsforbusiness للتعرف على ما إذا كانت مؤهلة للحصول على المساعدات، وكيفية التقدم بالطلب.

تحديات

أشارت 47% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى ما تواجهه من تحديات مستمرة، منذ يونيو في تدفق السيولة النقدية، بانخفاض 1% فقط عن أرقام مايو (48%). ويشير التقرير كذلك إلى أن 42% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة على «فيسبوك» في شهر يونيو أفادوا بنقص المساعدات، مقارنة بـ 29% في مايو.

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