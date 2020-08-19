مليار درهم تفصل الأسهم المحلية عن التريليون

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

واصلت الأسهم ماراثون المكاسب في ختام جلسة أمس، لتضيف ما يناهز 7 مليارات درهم إلى قيمتها السوقية التي قاربت التريليون، حيث بلغت 999 مليار درهم، مدعومة بشكل رئيسي بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار وسط عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بفضل قوة ومتانة الاقتصاد وقدرته في التماسك أمام تداعيات جائحة «كورونا».

وصعد سوق دبي 0.84% إلى 2224.61 نقطة مع ارتفاع العقار والبنوك والتأمين والاستثمار والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.32% عند 4445.48 نقطة بدعم مكاسب العقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 848 مليون درهم، منها 364 مليوناً في دبي و484 مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 466.3 مليون سهم، موزعة بواقع 325 مليوناً في دبي و141.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 8030 صفقة. واستحوذت 6 أسهم على نحو 64%، أو ما يعادل 543.2 من السيولة الإجمالية وهي «أبوظبي الأول» و«الدار» و«العالمية القابضة» و«إعمار» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي».

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.8% بفعل مكاسب «دبي الإسلامي» 2.51%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.47%، وزاد قطاع العقار 1.9% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 3.59%، و«إعمار للتطوير» 1.81%، و«إعمار مولز» 1.4%، فيما انخفض «أرابتك» 4.93%، و«داماك» 0.71%، و«الاتحاد العقارية» 4.89%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.22% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.96%، فيما استقر «دبي للاستثمار» و«شعاع كابيتال». بينما انخفض قطاع النقل 0.8% مع هبوط «العربية للطيران» 0.85%، و«أرامكس» 0.52%، و«الخليج للملاحة» 4.03%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بسيولة 83 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 66.3 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 62 مليوناً، وحقق «دبي للمرطبات» أكبر ارتفاع 5.2%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 4.93%.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار 2.5%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.6% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وصعد قطاع الاستثمار 0.54% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.17%، و«إشراق» 0.23%، و«الواحة كابيتال» 3.7%.

وارتفع قطاع الطاقة 1.39% نتيجة ارتفاع «طاقة» 3.33%، و«دانة غاز» 1.73%، فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.32%. بينما انخفض قطاع البنوك هامشياً 0.07% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.18%، في وقت ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.39%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.26%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بنحو 132.6 مليون درهم، تلاه «الدار» 102.6 مليون، ثم «العالمية القابضة» 96.65 مليوناً، وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع 6.14%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً 4.8%.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بصافي 35 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي 26.35 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بسوق دبي بصافي 35 مليون درهم، فيما اتجهوا نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي 26.35 مليوناً.

إفصاحات

* أعلنت شركة «الرمز» كوربوريشن تعيين الدكتور سمير الأنصاري كعضو مجلس إدارة مستقل في المركز الشاغر للمجلس.

* انخفضت أرباح «جي اف اتش» إلى 20.38 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 48.4 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

* أعاد سوق دبي المالي، أمس، التداول على أسهم «الاتحاد العقارية» بعد تأكيد الشركة أن إدارتها تنظر في معالجة الخسائر ووضع خطة لذلك، حيث تدرس الخيارات المتاحة من تخفيض رأس المال أو زيادته أو غيرها من الخيارات، كما أكدت سعيها إلى تحويل الشكل القانوني لشركة «سيرفيو» و«ذي فيت أوت» و«أوتودروما» التابعة لها إلى شركات مساهمة خاصة وإدراج أسهمها في سوق دبي.

* أقر مجلس إدارة «إشراق» للاستثمار السعر للبحث على استثمار 500 مليون درهم في قطاع التكنولوجيا، وذلك خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، حيث كلف المجلس لجنة الاستثمارات والمشاريع البحث عن فرص استثمارية في قطاع التكنولوجيا، كما ناقش المجلس الاستراتيجية الملائمة للحد من تعرض الشركة لقطاع العقارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز