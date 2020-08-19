قنصل الصين يقرع جرس افتتاح «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - البيان

قرع لي شوهانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، أمس، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج بنك التعمير الصيني سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار و500 مليون دولار على التوالي. وستدعم عائدات الإدراجين من فرع هونغ كونغ لبنك التعمير الصيني جهود البنك لمواجهة آثار التغير المناخي، فيما يطور أنشطته المصرفية التجارية للشركات والأفراد على الصعيدين المحلي والدولي.

وحققت السندات البالغة قيمتها 700 مليون دولار والمستحقة في عام 2025 نسبة فائدة ٪1.25، بينما حققت السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في عام 2023 نسبة فائدة ٪1.

وقال لي شوهانغ: عزّزت السنوات الأخيرة أصر التعاون بين الصين والإمارات في مختلف المجالات بناءً على التشجيع المستمر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وعلى ذلك تستمر أنشطة البنوك الصينية في الإمارات ومركز دبي المالي العالمي في النمو، حيث يتماشى إدراج سندات بنك التعمير المركزي الخضراء في ناسداك دبي مع رؤية الإمارات لدعم الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. ونحن على أمل أن نغتنم هذه الفرصة لزيادة التعاون بشكل مستمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.

وبهذا وصل إجمالي إدراجات بنك التعمير الصينى في ناسداك دبي إلى 4 سندات تتضمن إصداراً بقيمة 600 مليون دولار في 2016 والثاني بقيمة 1.2 مليار دولار في 2017. وتعزّز السندات الأخيرة زيادة نموّ البنك الذي وصلت قيمة أصوله في آخر شهر مارس 2020 إلى 3.87 تريليونات دولار، بزيادة ٪6.5 عن نهاية 2019.

بنية متطورة

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يُعدّ موقع دبي الفريد كمركز للأعمال والتمويل في المنطقة حافزًا للتطور السريع للروابط الاقتصادية مع الصين ممّا يعزز التنمية والرخاء المشترك.

كما تلعب البنية التحتية المتطورة لأسواق المال في دبي دوراً مهماً في دعم متطلبات المصدرين الصينيين لتعزيز الأنشطة الديناميكية والإنتاجية محلياً ودولياً. ومركز دبي المالي العالمي هو المقر الإقليمي لبنك التعمير الصيني والعديد من المؤسسات الصينية الكبيرة الأخرى التي تعمل على تطوير مبادرة الحزام والطريق. وقد تم تسجيل أكثر من 6000 شركة صينية في دبي.

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