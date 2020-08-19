غرفة رأس الخيمة: توزيع جوائز ستيفي الشرق الأوسط 25 الجاري

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت غرفة تجارة رأس الخيمة، بالتنسيق مع القائمين على جائزة ستيفي الشرق الأوسط 2020، توزيع الجوائز وتكريم الفائزين بالدورة الأولى في حفل افتراضي يقام 25 أغسطس. وسيتم تكريم 153 مبتكراً وفائزاً بالجائزة، تقدموا للترشيح للجائزة من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفاز بالجائزة الذهبية 84 فائزاً، وبالفضية 33 فائزاً، فيما فاز بالبرونزية 36 فائزاً، ويتوقع أن يشارك في حفل التكريم الافتراضي أكثر من 600 مشارك، إضافة لوسائل الإعلام.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة أن استضافة حفل الجائزة إنجاز حقيقي بفضل الجهود الكبيرة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد، ودعمهما اللامحدود لغرفة التجارة.

وأشار إلى أن إقامة حفل الجائزة في دورتها الأولى بإمارة رأس الخيمة وبرعاية الغرفة، جاء نتاج اتفاق شراكة استراتيجية مع جوائز الأعمال الدولية السنوية، والمعروفة باسم جوائز ستيفي، تم توقيعه في فبراير 2020، مشيراً إلى أن الاستضافة لن تقتصر على الدورة الأولى فحسب، بل سيتم استضافة برنامج وحفل توزيع الجوائز السنتين المقبلتين أيضاً، وبعدها مرة كل سنتين على الأقل.

وأوضح النعيمي، تستهدف الجائزة فئات عدة منها ما هو يختص بالإدارة، ويتم التقييم والتكريم على أساس الابتكار في الإدارة التنفيذية، وفئات جوائز الشركة أو المؤسسة. وأكد النعيمي أن استضافة هذا الحدث الضخم فرصة سانحة لتعزيز الجهود الترويجية للإمارة بأسلوب مبتكر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما فرضته من مستجدات.

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