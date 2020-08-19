مركز دبي المالي العالمي يطلق «رخصة الابتكار»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز دبي المالي العالمي إطلاق «رخصة الابتكار» الجديدة للشركات الناشئة وروّاد الأعمال والشركات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا. ويأتي إطلاق الرخصة الجديدة استجابة لإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع «حي دبي للمستقبل» في يناير 2020، وهو ما تسعى «رخصة الابتكار» من خلاله إلى استقطاب شركات من قطاعات جديدة إلى المركز المالي، والاستفادة من هذه المبادرة النوعية.

وتهدف «رخصة الابتكار» إلى دعم الإبداع، والابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، وستفتح المجال أمام روّاد الأعمال لتعزيز وتوسعة نطاق أعمالهم مستفيدين من الإطار القانوني والتنظيمي المستقل لمركز دبي المالي العالمي القائم على القانون الإنجليزي وحقوق الملكية الفكرية العالمية ونظام حماية البيانات.

وستنضم الشركات الحاصلة على «رخصة الابتكار» الجديدة إلى حوالي أكثر من 200 شركة تكنولوجيا قائمة حالياً في أكبر منطقة حرة، والتي تعمل إلى جانب أكثر من 2.500 شركة وأكثر من 25 ألف موظف.

وتتضمن «رخصة الابتكار» الجديدة خيارات مدعومة للترخيص التجاري بتكلفة تبدأ من 1500 دولار سنوياً. وبإمكان شركات الابتكار الوصول إلى مساحات العمل المشتركة في المركز بأسعار تنافسية، إضافة إلى إصدار تأشيرات عمل لـ4 من موظفيها عند استئجار مساحة مكتبية والحصول على دعم بنسبة 50% على التأشيرات الإضافية.

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