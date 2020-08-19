3 تريليونات موجودات 18 بنكاً وطنياً بنهاية يونيو

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفع إجمالي موجودات البنوك الوطنية الـ 18 المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 3 تريليونات درهم خلال النصف الأول بزيادة 8.2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019 بحسب بيانات مالية مجمعة نشرتها البنوك على المواقع الإلكترونية للسوقين.

وارتفعت قيمة الودائع التي استقطبها خلال النصف الأول إلى 1.942 تريليون درهم بنمو 13% تقريباً بالمقارنة مع 1.72 تريليون في النصف المقابل 2019، وارتفعت قيمة القروض للبنوك التي شملها الرصد إلى 1.629 تريليون درهم بزيادة 8% بالمقارنة مع النصف الأول من 2019 والذي بلغت فيه 1.509 تريليون.

وبلغ إجمالي موجودات البنوك الـ 11 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1.643 تريليون درهم خلال النصف الأول مقارنة مع 1.575 تريليون في النصف المقابل، وارتفع إجمالي موجودات 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي من 1.069 تريليون درهم إلى 1.347 تريليون تقريباً خلال فترتي المقارنة ذاتها.

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