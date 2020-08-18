الأسهم تغرد بسيولة مليارية.. وقيمتها تلامس تريليون درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أضافت الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس مكاسب جديدة ناهزت 22.8 مليار درهم مقتربة من مستويات ما قبل الجائحة، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات عقب نهاية ماراثون النتائج النصفية الذي أظهر تماسكاً جيداً في أرباح الشركات رغم الظروف الصعبة.

وصعد سوق دبي 1.03% مواصلاً مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، ليصل إلى 2205.97 نقاط مع ارتفاع البنوك والنقل والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.41% ليغلق عند 4431.33 نقطة مع صعود البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات، ولامست رسملة الأسهم حاجز التريليون درهم مع وصولها إلى 990.4 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة مليارية بنحو 1.005 مليار درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة على «أرامكس» بقيمة 285.5 مليون درهم، ووجرى تداول 328.85 مليون سهم.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.34% بدعم مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 4.47%، بينما تعرض قطاع العقار لجني أرباح لينخفض 0.3% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.71%.

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.11% مع نمو «أبوظبي الإسلامي» 1.33%، كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.48% مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد «الجرافات البحرية الوطنية» بالحد الأقصى ليصل لأعلى مستوياته منذ أبريل 2016.

وعلى صعيد آخر، أعلنت أسواق المال المحلية تعليق تداولاتها يوم الأحد القادم، بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1442.

وقال سوق دبي المالي، إنه تقرر أن يكون يوم الأحد عطلة رسمية للسوق، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين.

ومن جانبه يجتمع مجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية الوطنية»، غداً الأربعاء، عبر خاصية المؤتمر الهاتفي، لمناقشة الموافقة على تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة لمباشرة أنشطة المقاولات المدنية.

وأضافت الشركة في إفصاح، أمس، إن المجلس سينظر في العرض المقدمة من مساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لتوحيد الأعمال والموافقة على سياسة تفويض الصلاحيات الخاصة بالشركة، والنظر في مراجعة استراتيجية استثمارات الشركة.

وتلقت «الجرافات»، أول من أمس، عرضاً من الشركة القابضة العامة، المملوكة بالكامل من شركة أبوظبي التنموية القابضة، والمساهمين الآخرين في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بخصوص توحيد أعمال الشركة مع الأخيرة.

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