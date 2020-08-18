مؤشرات قوية لاقتصاد الإمارات 2021

المصدر: أبوظبي- عبدالحي محمد، رامي سميح. دبي - سيد صالح، و«رويترز»

توقعت مؤشرات وتصنيفات عالمية أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي انتعاشاً قوياً، خلال السنوات الخمس المقبلة بداية من العام 2021، متجاوزة التحديات الصعبة التي خلفتها جائحة «كورونا» خلال العام 2020.

وصُنفت الإمارات في المركز السادس عالمياً في متوسط العائدات السنوية المتوقعة على الاستثمارات، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لنتائج دراسة شركة «شرودرز» البريطانية لإدارة الأصول. وتوقع المستثمرون أن يجنوا متوسط عائد سنوي 13.62 % من استثماراتهم في الدولة في 5 سنوات.

ويعكس ارتفاع العائد المتوقع زيادة مشاعر التفاؤل حيال مناخ الاستثمار في الدولة، خصوصاً بالمقارنة بمتوسط العائدات الاستثمارية العالمية، والذي لم يتجاوز 10.9%.

وتفوقت الإمارات على كل دول أوروبا، وحلت البرازيل في المركز السابع بعائد 13.33%، وتايلاند الثامنة، بعائد 13.02%، ثم جنوب أفريقيا 12.67%، والصين 12.25%. واحتلت الولايات الأمريكية المتحدة المرتبة الأولى بـ 15.38%.

ومن جانبها، توقعت مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جي المالية اليابانية أن يشهد اقتصاد دبي انتعاشاً في النمو، خلال العام المقبل ليسجل 4.3%، وذلك بعد التحديات، التي شهدها الاقتصاد في عام 2020 بسبب تأثير جائحة فيروس «كورونا». وتوقع إحسان خومان رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لدى البنك أن يكون انتعاش العام المقبل قوياً مع تعافي الطلب الخارجي وجذب معرض دبي إكسبو المؤجل أعداداً كبيرة من السياح.

وتوقع صندوق النقد العربي أن يتحول النمو الاقتصادي للإمارات ليكون إيجابياً بنسبة 2.4% للعام المقبل، مرجحاً أن يستعيد الاقتصاد الإماراتي عافيته تدريجياً وبشكل سريع في المستقبل القريب.

وعلى صعيد متصل، كشفت إحصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن وصول إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية إلى 362.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وهوما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات جائحة «كورونا»، وقدرته على امتصاص الصدمات. وأوضحت أن القطاع غير النفطي استحوذ على 78% أو ما يعادل 282.6 مليار درهم من الإجمالي.

وأظهرت البيانات وصول الناتج المحلي للدولة بالأسعار الثابتة إلى 368.52 مليار درهم في نهاية الربع الأول، موزعة بواقع 251.94 ملياراً للإجمالي غير النفطي و116.57 ملياراً للإجمالي النفطي.

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