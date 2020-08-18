«اتصالات» و«دبي الإسلامي» الأكثر وزناً بصندوق «شيميرا»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت «شيميرا كابيتال» أن سهمي مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«بنك دبي الإسلامي» يستحوذان على الوزن النسبي الأكبر من مكونات صندوق شيميرا الأساسي «شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول»، وذلك بواقع 33.08% و18.9% على التوالي.

وجاءت «إعمار العقارية» ثالثاً بوزن 17.86%، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» 9.58% و«أرامكس» 7.14% و«دانة غاز» 5.6% و«إعمار مولز» 4.18% و«ديار للتطوير» 1.51% و«إشراق العقارية» 1.29% والإسلامية العربية للتأمين «سلامة» 0.85%.

وستتولى 4 شركات مسؤولية المفوضين المعتمدين للصندوق وأيضاً موفري السيولة وهم «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» و«شعاع» للأوراق المالية و«بي اتش مباشر» للخدمات المالية و«أرقام» سيكيوريتيز.

وذكرت أن الصندوق قد يدفع توزيعات الأرباح النقدية في يونيو/‏ ديسمبر من كل عام بناء على التوزيعات النقدية الموزعة من خلال محفظة الشركات، التي يستثمر فيها الصندوق، مشيرة إلى أن الصندوق ليس متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، لكنه يقوم بتتبع أداء المؤشر الاسترشادي لمؤشر ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول، الذي يتكون من أسهم متوافقة مع الشريعة.

وأوضحت أن الحد الأدنى لرأسمال الصندوق وأيضاً عدد الوحدات يصل إلى 250 ألف وحدة بينما لا يوجد حد أقصي، بينما تبلغ القيمة الاسمية للوحدة 3.67 دراهم.

إدراج

كان سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة شيميرا للاستثمارات قرع، أمس، جرس بدء التداول احتفالاً بإدراج صندوق المؤشرات المتداولة شيميرا ستاندردز آند بورز الإمارات شريعة المتداول- الشريحة (ب)- ذات العائد الموزع في سوق دبي المالي.

وتم إدراج وحدات الشريحة (ب) من الصندوق ذات العائد المُوزع في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (CHAESHIN). ويحاكي الصندوق المؤشر الاسترشادي S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/‏20 Capped Index، الذي يتضمن أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في الدولة.

حضر الاحتفالية حسن السركال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، إضافة إلى عدد آخر من كبار المسؤولين من الجانبين. وتتيح الشريحة (ب) توزيع الأرباح العائدة إلى الصندوق عن استثماراته في الأسهم المشمولة، ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة على المساهمين.

ويكتسب قطاع المؤشرات المتداولة حضوراً متزايداً على المستوى العالمي، إذ ارتفع إجمالي قيمة استثمارات صناديق المؤشرات المتداولة عالمياً من 204 مليارات دولار فقط في العام 2003 إلى 6.18 تريليونات دولار في العام 2019.

سوق أبوظبي

كذلك أدرج «سوق أبوظبي للأوراق المالية» صندوق الاستثمار المتداول التابع لشركة شيميرا كابيتال في السوق، وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي للسوق: هذا المنتج يعد الأول من نوعه في الإمارات الذي يقدم حلاً متخصصاً من خلال مؤشر مطابق للشريعة الإسلامية مع إدراج رئيسي في سوق أبوظبي .

إنها فرصة جديدة للمستثمرين لإضافة أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى محفظتهم خاصة من يسعون إلى تنويع مجال استثماراتهم، مع إمكانية إدارة المخاطر الاستثمارية بشكل أكثر فعالية.

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