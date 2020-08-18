«أبوظبي العالمي» أفضل مركز مالي دولي بالمنطقة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصد سوق أبوظبي العالمي، جائزة «أفضل مركز مالي دولي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2020»، والتي تقدمها مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، وذلك للعام الثاني على التوالي، تقديراً لإنجازات السوق في قطاعي الخدمات المالية والقضائية، والمبادرات التحويلية التي يقدمها، باعتباره مركزاً مالياً دولياً استراتيجياً يخدم احتياجات أصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والمحليين.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: نعرب عن تقديرنا للجنة التحكيم في «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» وللمجتمع الدولي، حيث يأتي هذا التكريم كمحفز لنا لمواصلة إنجازاتنا، إذ نستمر بالعمل على المبادرات الرئيسية لدعم نمو الأعمال، وتسريع وتيرة الابتكار، والالتزام بالعمل وفق أرقى المعايير العالمية وأفضل الممارسات وبما يصب في مصلحة عملائنا والمستثمرين، واقتصاد إمارة أبوظبي بشكل عام.

ومنذ تأسيسه في عام 2015، نجح سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ سلطة قضائية على أسس متينة ومتطورة وإيجاد منصة أعمال تعزز مكانة أبوظبي كمركز تجاري ومالي عالمي، حيث يحتضن المركز المالي الدولي الآن ما يقرب من 2685 رخصة سارية بما فيها أكثر من 150 مؤسسات مالية تم الموافقة عليها.

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