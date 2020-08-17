رغم الجائحة.. لينوفو تحقق نمواً كبيرا في الربع الأول من العام

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة لينوفو عن تحقيقها لإيرادات تبلغ 13.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام بزيادة سنوية قدرها 7%.

ونما دخل المجموعة قبل الضرائب بنسبة 38% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق ليصل إلى 332 مليون دولار أمريكي، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 31% على أساس سنوي ليبلغ 213 مليون دولار أمريكي. وبلغت أرباح السهم الأساسية للربع الأول من العام 1.80 سنت أمريكي أو 13.95 سنت هونغ كونغ.

قال يانغ يوانكينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لينوفو: "يُثبت أداؤنا المتميز في الربع الماضي استعادة لينوفو لزخمها سريعاً وتعافيها من تبعات انتشار الوباء، ويُبين اغتنامنا للفرص الجديدة التي نشأت نتيجةً للعمل والتعليم عن بُعد وانتشار الرقمنة بشكل متسارع. وتركز لينوفو، خلال استمرارية مواجهة العالم للتحديات، على تحقيق النمو المستدام من خلال خدماتنا الأساسية بالإضافة إلى الخدمات الجديدة وفرص الحلول التي نكسبها بفضل تحولنا الذكي الناتج عن خدماتنا المتطورة".

وعلى الرغم من تأثرها بتبعات انتشار فيروس (كوفيد-19) وتغيّر أسعار صرف العملات، استطاعت مجموعة أعمال الهواتف الذكية وحدة الأعمال الثانية في مجموعة الأجهزة الذكية IDG أن تحسن أداءها مع زيادة الإيرادات بنسبة 33% خلال الربع الماضي.

وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات على أساس سنوي، إلا أن الحجم تجاوز طلب السوق على أساس سنوي في الأسواق الرئيسية مثل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا، مع حصة سوقية قياسية عالية في كل من أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.

ملخص أداء المجموعة

تواصل مجموعة الأجهزة الذكية (IDG) من لينوفو قيادة أداء الشركة القوي. وأحرزت مجموعة الحواسيب والأجهزة الذكية (PCSD)، واحدة من وحدتي أعمال (IDG)، نمواً مضاعفاً على نحو سنوي بلغ 10.6 مليار دولار أمريكي. وبلغ الدخل قبل الضرائب 670 مليون دولار أمريكي، محققاً زيادة قدرها 28% على أساس سنوي، بينما تحسنت الربحية الرائدة في القطاع بنحو نقطة واحدة لتصل إلى رقم قياسي جديد يبلغ 6.3%. وتفوقت سوق الحواسيب بشكل كبير على توقعات القطاع التي أنذرت بتراجع السوق، حيث حافظت لينوفو على المرتبة الأولى في سوق الحواسيب الشخصية (الحواسيب والأجهزة اللوحية) في جميع أنحاء العالم. كما أحرزت الشركة نمواً قوياً بنسبة (45%) في إيرادات الأعمال الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم. ونمت الإيرادات بفضل هذه النجاحات بنسبة 30% في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و18% في الصين. واستمر نمو إيرادات الفئات المتميزة مثل أجهزة الألعاب والحواسيب النحيلة والخفيفة والشاشات وأجهزة Chromebook، كما استمر تحقيق أرقام مضاعفة بالأرباح. وأدت التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم أداءً متميزاً بشكل ملحوظ، محققةً نمو في الإيرادات بنسبة تزيد عن 50% على أساس سنوي.

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